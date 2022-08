Famosas que han dicho sí a la cirugía de pecho

Son muchas las famosas que han recurrido a la cirugía de pecho y que han revelado estar encantadas con el resultado. Claro que no todas ellas pasan por el quirófano para aumentar de talla, sino que hay muchas mujeres que optan por la reducción de mamas o por la elevación de las mismas.

Sea cual sea la decisión, todas ellas coinciden en que la finalidad de la operación es mejorar su aspecto, pero también su salud. De modo que nombres y apellidos muy conocidos por el gran público, cuentan sus experiencias con la cirugía de pecho para que esto ayude a todas esas mujeres que no saben si dar el paso o no. ¡Te desvelamos todas esas famosas que han apostado por la cirugía!

Rocío Flores apuesta por la reconstrucción con prótesis

La hija de Rocío Carrasco y David Flores ha pasado por quirófano y ella misma lo ha contado. Si bien es cierto que algunas famosas lo mantienen en secreto, otras muchas hablan sin tapujos sobre el tema del aumento de pecho o de los retoques en general.

En este caso, la nieta de Rocío Jurado optó por una reconstrucción con prótesis, ya que al haber perdido bastante peso, el pecho también se vio resentido. De manera que la operación se trataba de una elevación al mismo tiempo que una reubicación de todo ese tejido que queda más flácido debido al cambio de peso. Según ella misma ha comentado, está de lo más feliz con haber dado el paso porque era algo que ya tenía en mente desde hacía tiempo.

María Pombo y su reducción de pecho por salud

Ya lo habíamos comentado y es que no siempre es por estética. La salud es primordial y por ello, siempre debemos ponernos en manos profesionales que nos asesoren como sucede en las Clínicas Dorsia porque son las número uno en este tipo de cirugías.

La influencer María Pombo comentó a todos sus seguidores, a través de sus redes sociales, que había pasado por quirófano. En este caso era para poder reducir pecho, ya que después del embarazo había perdido músculo pero más piel, por lo que el peso era mayor. Algo que su cuello y espalda hizo que se resintiera. Finalmente, se puso los implantes más pequeños que existen y ella está de lo más emocionada con su decisión.

Alba Díaz: reducción y colocación

La hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz ‘El Cordobés’ ha dado el paso que su vida necesitaba. Alba pasó de una talla 120 a una 90 y confesaba que estaba realmente feliz. También para ella, el pasar por quirófano, no era solo algo estético, sino que lo hacía más bien por salud. Ya que practicaba mucho deporte y en alguno de ellos, sentía unos dolores bastante fuertes debido al tamaño de su pecho.

Cuando los dolores de espalda comenzaron a intensificarse, sabía que era el momento de hacer algo. La reducción así como la elevación de pecho son tratamientos bastante demandados, tal y como vemos. Por eso, debemos confiar en los mejores como son las Clínicas Dorsia, cuyos resultados avalan su éxito.

Laura Escanes: aumento y corrección de la aureola

Laura Escanes se sometió a una operación de aumento de pecho en el año 2020. Tras ella también tuvo que lidiar con los ‘haters’, algo que no le importó demasiado porque ella se centró en su buena decisión de dar el paso para mejorar su cuerpo.

En este caso, Escanes decidió optar por un ligero aumento, porque quería algo muy natural. Además, necesitaba corregir la asimetría con su caja torácica y no solo con el propio pecho. Al mismo tiempo, también hubo una corrección de aureola que confiesa que era algo que le molestaba y mucho.

Marta de Lola pasó cuatro veces por quirófano

Es cierto que a veces las cosas se complican, que se lo digan a Marta de Lola. La ex-concursante de ‘La isla de las tentaciones’ y de ‘Supervivientes’ se aumentó el pecho cuando tenía 20 años. Se puso 330 cc con forma de pero bajo el pectoral.

Claro que se le complicó, hubo que retirar prótesis, terminó con hemorragia y en unos tres meses había pasado por quirófano cuatro veces. Con su testimonio quiere concienciar que es importante hacer reposo y seguir las indicaciones de los médicos que trabajan en las clínicas de cirugía estética.

Makoke opta por la mastopexia

Cuando ya le faltaba muy poco para cumplir los 50 años, Makoke decidió pasar por quirófano para retocarse el pecho. Se sometió a una mastopexia, en la que se le retiraron unos 9 centímetros de piel, en anchura. Confiesa que tenía el pecho bastante caído y hasta el dormir de lado era un suplicio para ella. Por lo que dar un paso como este, le cambió la vida.

María Patiño: elevación y aumento

El paso del tiempo no deja a nadie indiferente. Por eso, también la presentadora María Patiño ha decidido decir que sí a la cirugía de pecho. Además de darles un ligero alimento, la elevación es la principal protagonista para un resultado más natural y jovial a partes iguales. No es el primer retoque que tiene en su cuerpo, pero ella está encantada con todos y cada uno. De ahí que no le importe hablar sobre el tema.

Belén Esteban: mamoplastia tras el parto

Si, ya hace bastantes años que Belén Esteban también dijo que sí a la cirugía de pecho. En este caso fue tras el parto, algo que es bastante frecuente. Ya que el cuerpo cambia de manera radical en el embarazo y como tal, también después de dar a luz.

La piel se estira, aparecen las estrías y el descolgamiento. Así que, la ‘princesa del pueblo’ quiso que su silueta volviera a ser la de antaño, pero añadiendo un poco más de volumen. Tras ello, Belén pasaría nuevamente por quirófano, pero para seguir con sus retoques y no solo de pecho.

Paula Echevarría: dos operaciones de pecho

La actriz también ha pasado por quirófano para someterse a una cirugía de pecho. La primera operación tuvo lugar a comienzos de los 2000. Lo cierto es que se puso un poco de volumen, pero siempre de manera discreta para que el resultado fuera lo más natural posible. La segunda operación tuvo lugar debido al deterioro de las prótesis.

¡Todas ellas han dado uno de los pasos más importantes de sus vidas, eligiendo también a los mejores en su campo y ahí tenemos siempre a las Clínicas Dorsia dispuestas a ofrecernos los mejores avances!