El mundo de la moda se centra siempre en lo que se lleva y en lo que no. Las tendencias son la clave para acertar cada temporada aunque a veces dichas tendencias pueden llegar a ser bastante cuestionables. Con la nueva temporada de primavera verano en pleno apogeo, creemos que ha llegado la hora de hacer un repaso a las propuestas de las principales firmas de moda «low cost» y descubrir las últimas tendencias que seguro amarás u odiarás de Zara, Lefties, H&M….

Las tendencias que amarás u odiarás

Las faldas del tipo «skort», los vestidos «cut out» o las sandalias con tacones transparentes….todas estas son algunas de las tendencias que seguramente llevas semanas viendo en las principales tiendas de moda y aunque arrasan en ventas, seguro que también tendrán su detractoras, de modo que nada como repasar las principales tendencias de temporada que hemos visto en algunas de las firmas más influyentes y tú misma decidas si es algo que te pondrías o no. Eso sí, si optas por lo primero sabrás que estás vistiendo a la última.

Faldas skort

Las faldas skort se imponen esta temporada y están en todas las firmas. Puede que el nombre te suene raro pero lo cierto es que no deja de ser una falda pantalón de toda la vida que ahora vuelve a ser tendencia. Entre las que más se llevan, las estampadas (como las que tienen en Zara) o la de estilo «denim» como el modelo que veis de Bersha (25,99 € / Tallas XS-XL) así que si te gusta su aspecto juvenil ¡ve a por ellas!.

Vestidos «cut out»

Despuntaron en 2021 y durante este pasado invierno, pero con el buen tiempo vuelven con más fuerza que nunca. Los vestidos «cut out» o vestidos con cortes por todos lados son una de las grandes tendencia para este verano. Un estilo que sin embargo no a todo el mundo le acaba de convencer porque tal vez no todas las mujeres tienen una silueta que se adecúe a los cortes. Si en cambio es una tendencia que te chifla, no lo dudes y ve a por ellos. Entre los mejores, el modelo de Zara con estampado de lunares (35,95 € / Tallas XS-L).

Tejanos «cut out»

De igual forma, los tejanos con cortes en la cintura están comenzando a verse muchísimo en tiendas como H&M (24,99 € / Tallas 32-50) . Una tendencia que tiene tantos fans como detractores. Tú eliges aunque si decides llevarlos procura combinarlos con un top corte o con la tendencia que ahora vemos.

Tops corset

Directamente de los 90 llega esta otra tendencia que comienza a verse en muchas firmas. Nos referimos a los tops de estilo corset. Se llevan mucho para combinar con trajes que ponerse para eventos, pero Zara (22,95 €/ Tallas XS-XXL) los presenta también con tejanos. ¿Qué os parece?.

Pantalones con estampado años 70

Como si acabaran de llegar de la década de los 60 o la de los 70, los pantalones con estampados psicodélicos y colores llamativos son otro «must» de esta temporada. Si te gustan ve a por ellos antes de que se agoten modelos como este de Zara (29,99 €/ XS-XL), que es perfecto para asistir a un evento aunque también te lo podrías poner con unas zapatillas deportivas.

Pantalones de estilo masculino

Puede que los veas en cualquier tienda y pienses, «voy a probármelos» y luego compruebes que no te quedan tan bien como pensabas. Está claro que los pantalones de estilo masculino, y además anchos como este modelo de Zara, son muy bonitos, pero lo cierto es que si eres demasiado bajita o tus piernas son cortas, no serán la mejor opción de todas. Además se llevan anchos y prácticamente arrastrando, de modo que es posible que acabes con los bajos destrozados. Lo dicho, una tendencia bonita pero que tal vez haya que pensársela dos veces.

Pantalones de colores

Los pantalones vistos no son los únicos que marcan tendencia. También los de colores son un «must» para Zara (29,95 € / Tallas 32-46) este verano. Son originales y te aportan un outfit muy animado aunque puede que su tendencia pase rápido.

Pantalones con oberturas

Los vestidos «cut out» arrasan este verano pero pisando fuerte llegan también los pantalones fluidos con cortes, como este modelo de Pull & Bear (22, 99 € / Tallas XS-XL). Comienzan a verse ahora pero no nos extrañaría que en pleno mes de agosto sean una tendencia imprescindible.

Vestidos túnica con estampados

Los vestidos túnica vuelven cada temporada para alegría de muchas mujeres dado que son elegantes y bonitos. Esta temporada se llevan además con estampados muy de estilo vintage, como este de Zara (39,95 €/ Tallas S-L) que ciertamente es precioso aunque de nuevo, la altura será clave para que nos quede bien o mal.

Tops y chalecos cropped

Toda la moda cropped arrasa esta temporada y aunque tenemos muchas camisetas y tops que son cortos y que marcan tendencia, toma nota también a la apuesta que hace Lefties (17,99 € / Tallas XS-XL) por los chalecos cortos y en colores pastel. Quizás se conviertan en la pieza clave para combinar este verano con pantalones como los vistos o también, faldas y bermudas.

Polos pastel

Los polos son una prenda que comienza a verse mucho en tiendas como Zara (19,95 € / Tallas S-L) que los presenta además en colores pastel y con estampados como el de rayas. Son realmente ideales para combinar con jeans y seguro que se acabarán agotando.

Zuecos con hebilla

En cuanto a calzado también tenemos varias tendencias dignas de mención. Una de ellas son los zuecos cerrados y planos con hebilla. Los tienes en todos lados y de hecho, en Zara están agotadísimos. Si te gustan y has decidido que sean tu calzado de verano, tienes también este modelo de Pull & Bear (29,99 € / 39-46).

Tacones transparentes

Arrasaron el año pasado y vuelven con más fuerza que nunca. Son la gran tendencia para firmas como Zara como el modelo a la izquierda de metacrilato (35,99 € / Tallas 35-42) o Lefties con el modelo a la derecha de vinilo (22,99 €/ Tallas 35-41)y aunque puede que te gusten, no es que sean muy cómodos. De todos modos para un evento corto o para llevar puntualmente serán una gran opción.

Sandalias plataforma

Las plataformas fueron tendencia para botas y botines durante el invierno pero parece que también se imponen este verano pero esta vez para ser la suela de las sandalias, como estas de Bershka (25,99 €/ Tallas 35-42). Si te gustan ve a por ellas ya, porque se empiezan a agotar.

Zapatillas de suela gruesa

En cuanto a calzado deportivo, las zapatillas de suela gruesa como estas de color blanco de Zara (39,95 €/ Tallas 35-42), son también tendencia desde hace meses de modo que todavía les podrás sacar partido este verano. Solo aptas eso sí, si te gusta verte el pie realmente grande.

Gorro Bucket

El gorro bucket es un tipo de gorro que se llevó mucho durante los 90 y que lleva meses siendo tendencia. Parecía que de cara al verano podría desaparecer pero finalmente no ha sido así y vuelve con fuerza y además en colores muy llamativos como este de Zara (15,95 € / Talla S-M). Una tendencia bastante discutible por muchas personas que no le acaban de ver la «gracia».