Moda primavera verano 2022: Consejos para elegir el look perfecto

Esta primavera verano 2022 el color volverá a ser el protagonista de una serie de looks con los que destacar. Empezar a elegir la ropa que vamos a necesitar para estos días es fundamental, llenar el armario de prendas que vamos a llevar a la última moda o quizás renovarnos un poco. Quedarnos con la ropa de temporadas pasadas que encajan perfectamente con las tendencias actuales, rescatar del baúl de los recuerdos aquellas prendas que teníamos olvidadas es posible. Toma nota de los consejos para elegir el look perfecto siguiendo la moda de la primavera verano 2022.

Qué se llevará esta primavera

El very peri es el color de este 2022. Un morado que se convertirá en el mejor aliado de nuestros looks de bodas, bautizos, comuniones o actos oficiales. Lo vamos a ver en los momentos más especiales de este año. Si tienes un compromiso, no lo dudes, busca un vestido o un traje de este color, seguro que triunfas, combínalo con negro o blanco, será un acierto seguro.

Vuelven las rayas, pero en vertical. Hay un estampado que siempre triunfa cuando llega esta época del año, las rayas. En esta ocasión vamos a lucirlas de forma diferente, en vertical. Este truco de los mejores estilistas del mundo permite adelgazar al instante, genera un efecto visual que este año veremos en todas las calles. Hazte con un vestido o camisa de este estampado, es una buena inversión para la primavera verano 2022.

Los pantalones de tiro bajo se llevan. Puedes empezar a buscar en el armario aquellos pantalones que se llevaban en los 90, si eres de las que lo guardas todo, tendrás en ellos un buen aliado. Se lleva el tiro bajo para lucir caderas o cinturones especiales. Son más cómodos de lo que parecen y con una parte de arriba que los haga destacar tendremos un look perfecto.

El rosa hace aparición un año más. Este color es uno de los que volverá a ser tendencia. Lleva unas temporadas como tono más buscado. Lo vimos en Marta Ortega o la Reina Letizia, ellas lo tienen claro, el rosa es el nuevo negro. La elegancia personificada que podemos resaltar aún más con unos complementos adecuados. Busca brillos y detalles que potencien tu estilo personal.

La minifalda te permitirá lucir piernas. Esta temporada primavera verano 2022 diremos adiós al corte midi y hola a las faldas cortas. Ha llegado el momento de lucir piernas y alargarlas con unos buenos tacones. Conseguiremos de esta manera el estilo que queremos lograr con la ayuda de este tipo de prendas. Prepara las minifaldas que tengas en el armario, seguro que las llevarás en más de una ocasión con la llegada del buen tiempo.