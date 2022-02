Si tienes un poco de sombra de ojos que ya no utilizas o de repente se te ha roto una sombra en mil pedazos, no la tires. Existe un método sencillo y rápido que te va a permitir convertir una sombra de ojos, o varias, en un lápiz labial.

Convierte la sombra de ojos en lápiz labial

El universo de los cosméticos de maquillaje es verdaderamente ilimitado. En el mercado hay mucho, de varias marcas y con diferentes formulaciones. Lo importante es elegir siempre las más adecuadas según el tipo de piel pero también comprar en consecuencia teniendo en cuenta la caducidad de los productos.

Sin embargo, puede ocurrir que algún producto en el estuche de belleza ya no lo usemos. La opción para no desperdiciarlos es el reciclaje y en el caso de que tengas una sombra de ojos que ya no usas o que tal vez, se ha roto, nada como cogerla y seguir estos pasos para transformarla en un lápiz labial

Necesitas

Un poco de base de maquillaje

una sombra de ojos;

un brillo de labios

Pasos