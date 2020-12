Tener ojos grandes es algo que desean muchas personas, dado que se trata de una de las partes más expresivas de nuestro rostro, pero incluso si tenemos unos ojos grandes es posible que no sepas hacerlos destacar de forma adecuada porque no aplicas las pautas de maquillaje correctas. Veamos a continuación, algunos de los mejores tips para maquillar unos ojos grandes y realzarlos.

Tips para maquillar unos ojos grandes y realzarlos

Siendo una de las partes fundamentales en nuestro rostro, es importante saber realzar bien los ojos, a través de un maquillaje particular que se adapte a sus características. Hay quien sabe agrandar sus ojos con maquillaje, o quien prefiere elegir el color de sombra de ojos según el color de los ojos; en definitiva, no todos los maquillajes son aptos para cualquier tipo de ojo y en función de la forma y el tamaño elegirás la técnica que mejor realce los tuyos.

En el caso concreto de los ojos grandes, aprender a maquillarlos significa elegir el maquillaje adecuado para alargarlos y enfatizarlos, realzando la mirada de forma amplia y dulce. Muchas mujeres sueñan con tener la llamada mirada de gato , sensual y cautivadora: con un buen maquillaje puedes conseguir diferentes efectos, cambiando la forma de tu ojo y evitando cualquier imperfección. Un buen maquillaje para ojos saltones y grandes, sin embargo, no debe ser excesivo ya que la virtud está en la medida. Así que os ofrecemos algunos consejos prácticos para el maquillaje de ojos grandes, recordando además que lo primero que debes hacer, es cubrir tus ojeras.

1. Cómo maquillar ojos grandes: ojos ahumados

Uno de los mejores maquillajes de ojos en el caso de que sean grandes, es el de la técnica de «smokey eyes», pero la clave estará en hacer unos ojos ahumados no demasiado pesados. De este modo, con este maquillaje podrás alargar ópticamente el ojo, enfocándote en la esquina externa . Un consejo es utilizar sombras de ojos opacas y oscuras que tienden a encogerse e intensificar la mirada; es preferible evitar las sombras de ojos demasiado brillantes. Por otro lado, para crear ojos ahumados para ojos grandes, debe usar un pincel plano y aplicar la sombra de ojos sobre el párpado móvil, cuidando de taparlo por completo.

Luego usa una brocha para difuminar que sea lo suficientemente grande y mezcla para obtener un efecto más claro. En la línea de las pestañas, en cambio, usa un lápiz o delineador de ojos negro y crea una línea delgada hasta la parte exterior del ojo. Si quieres obtener un resultado óptimo, prefiere un delineador de ojos en gel : este último no solo es más fácil de usar sino que también da un efecto mate que tiende a estirar más tu ojo.

En la parte inferior, usa un kajal, que reducirá el perímetro del ojo. Completa con rímel haciendo más pasadas o usa pestañas postizas que te darán instantáneamente el efecto ojo de gato. Para las pestañas inferiores, por otro lado, evita usar rímel, ya que esto tiende a agrandar aún más el ojo. También debes tratar de centrarte más en el exterior del ojo. Si te ayuda, también puedes usar un rizador de pestañas que las rizará y evitará que se enderecen a lo largo del día.

En la parte del conducto lagrimal , para crear un buen maquillaje para ojos grandes, no olvides hacer un resaltado . Este último sirve para enfatizar el aspecto que de otro modo parecería sombrío y aburrido. Solo en este caso entonces puedes usar una sombra de ojos brillante o un iluminador con tonos muy claros como el blanco, dorado, marfil o champagne.

2. Enfatiza el pliegue del ojo y la línea de las pestañas

Los puntos a valorar para los ojos grandes son sin duda las pestañas y el pliegue del ojo, sobre todo si el párpado está «oculto». Para enfatizar esta parte del ojo hay que jugar con unas sombras de ojos que creen una especie de gradación para obtener un efecto de claroscuro, que hará que la mirada sea aún más profunda.

Los pasos a seguir son muy sencillos pero imprescindibles para obtener un ojo alargado y definido:

-Aplica una sombra de ojos oscura, pero no demasiado en el pliegue del ojo con una brocha especial para difuminar

-No crees manchas de color, aplica cuidadosamente hasta obtener un resultado homogéneo

-En el párpado móvil, usa una sombra de ojos más clara para iluminar el área

Con esta técnica habrás creado un maquillaje sencillo para ojos grandes , que será más profundo e intenso gracias a las sombras creadas. Otro paso esencial para crear un maquillaje para personas con ojos grandes es definir la línea de las pestañas . Esto último debe resaltarse con el uso de un lápiz difuminador o delineador de ojos.

3 Usa delineador de ojos y lápiz

Si para quienes tienen ojos pequeños, usar lápiz y delineador de ojos puede ser un problema (no hay mucho espacio para dibujar líneas y formas), para quienes tienen los ojos grandes estas herramientas son prácticamente imprescindibles. El delineador de ojos es uno de los elementos indispensables, porque por un lado enfatiza la línea de las pestañas y por otro te permite hacer que el ojo sea ópticamente más alargado y sensual , en caso de que tengas ojos particularmente redondos y salientes . Crea una línea muy fina que siga a la perfección la línea de las pestañas y acaba con una “cola” muy externa solo para ocasiones especiales.

El lápiz negro o kajal también es perfecto para maquillar ojos grandes, dado que por un lado puedes enmarcar la parte superior del ojo, enfatizando las pestañas, por otro la parte inferior (aplicando el lápiz en la parte interior o incluso en las pestañas inferiores). Cuando apliques el lápiz, continúa hacia el exterior de la parte final del ojo, creando una especie de pestaña: el trazo del lápiz no debe ser una línea limpia y precisa, sino que debe estar bien difuminado.

Maquillaje de ojos grandes según el color

En caso de que decidas guiarte a partir del color de ojos que tengas, estas son las pautas que se deben seguir:

Maquillar ojos grandes oscuros (marrones o negros)

Entre los consejos de maquillaje para los grandes ojos que son oscuros se encuentra sin duda el de utilizar colores complementarios que realcen las tonalidades del ojo. Siguiendo la regla básica de que los tonos claros agrandan el ojo y los oscuros lo hacen más pequeño, debes enfocarte en colores como el marrón, verde, morado oscuro o azul medianoche. Por otro lado, se deben evitar los lápices beige o de colores pastel para usar dentro del ojo. Además, puedes usar un lápiz negro o marrón oscuro para difuminar tanto la parte superior como la inferior. Usa mucho rímel y peina bien tus pestañas, sacándolas hacia afuera.

Maquillar ojos grandes claros (azules o marrones)

Del mismo modo, incluso un maquillaje para grandes ojos que sean claros debe caracterizarse por colores que realcen el color del ojo. A diferencia de los oscuros, los ojos claros tienden a destacar más, pero eso no significa que no se puedan realzar al máximo. Un ojo ahumado negro es ideal para enfocar toda la atención en ojos claros. La sombra de ojos negra se debe aplicar sobre todo el párpado móvil, después de lo cual se debe difuminar con una brocha específica . En este caso es posible evitar el lápiz negro o delineador de ojos en la línea de las pestañas pero por el contrario puedes usar pestañas postizas o un rímel alargador.