Se acerca la temporada de calor, la ropa cada vez es más fina, las playas empiezan a llenarse y, puntualmente como todos los años, vuelve la idea de seguir una dieta para adelgazar de cara al verano. Sin embargo, las «dietas milagrosas» a menudo no funcionan y, a veces, solo aumentan la sensación de frustración por no lograr la meta. Si tú también has experimentado este sentimiento, descubra qué pensamientos limitantes son los que bloquean el que puedas adelgazar. 8 conceptos erróneos que te impiden perder peso.

Todo y de inmediato

No funciona en la vida ni en las dietas: la fórmula del «todo y ahora», que promete resultados milagrosos y sobre todo duraderos, porque muchas veces resulta ser un espejismo.

En primer lugar, conviene recordar que cada uno de nosotros es diferente y que la respuesta individual de nuestro organismo a las dietas depende de muchos factores. Por eso, adoptar una dieta adecuada a nuestras necesidades requiere tiempo y sobre todo la ayuda de un experto. De lo contrario, corremos el riesgo de emprender un camino que, además de no dar los resultados deseados, resulta perjudicial para nuestro organismo.

No te dejas asesorar por un experto

Por esta razón, se desaconseja encarecidamente el enfoque de «hazlo tú mismo» en las dietas. El riesgo de privar a nuestro cuerpo de nutrientes que realizan funciones esenciales está a la vuelta de la esquina, al igual que la frustración de no poder alcanzar nuestras metas a pesar de los muchos sacrificios. De hecho, reducir drásticamente las calorías que ingerimos durante el día hace que nuestro cuerpo mantenga el tejido adiposo como reserva de energía y afecta a la masa corporal magra, lo que provoca un freno en la pérdida de peso.

Así que dieta sí, pero personalizada y calibrada según nuestras necesidades. Este enfoque te permitirá perder peso de la manera correcta y en el momento adecuado, consolidando el trabajo realizado a largo plazo.

En busca de la motivación perdida

La motivación es siempre un aliado precioso. Para perder peso, seguir una dieta o simplemente cambiar nuestros hábitos a favor de una alimentación más saludable, es fundamental sentirse motivado. Escribir las metas a alcanzar en una hoja de papel puede ser un buen comienzo, registrar las mejoras una forma de continuar el camino, monitorear los resultados logrados a largo plazo un aliado para mantenernos en forma de manera saludable.

Sea cual sea tu objetivo, asegúrate de perseguirlo con perseverancia y determinación, sin exigir más de lo que tu cuerpo puede darte.

Pensamientos negativos

Elimina las energías negativas. “Nunca lo lograré”, “la dieta no es para mí”, son pensamientos negativos que nos impiden disfrutar de los resultados, aunque sean pequeños, que hemos logrado. Cada quien tiene su momento y bajar de peso requiere sacrificios, pero eso no quiere decir que estemos fallando . Concéntrate en tus mejoras y en los beneficios que produce en tu organismo una dieta sana y controlada.

Trata de no ser demasiado duro contigo mismo y no uses tus limitaciones como coartada. El proceso de pérdida de peso es tuyo, por lo que está bien obtener ayuda, pero sin compararse con los demás y sin verse influenciado negativamente por ellos. Recuerda que el primer paso para poder bajar de peso es decidir hacerlo porque lo quieres .

Bajas de peso porque alguien te lo dice

Y he aquí otro punto fundamental: la elección de seguir una dieta no puede ser el resultado de una imposición , sino el reconocimiento de una necesidad. De lo contrario, el riesgo es el de emprender un camino a regañadientes, culpando siempre a otro de los fracasos de una elección que debería ser consciente y personal.

¿Por qué no revertir esta tendencia? Seguir una dieta equilibrada, adelgazar -cuando sea necesario- de forma saludable, nos permite sentirnos mejor con nosotros mismos , repercutiendo en nuestro bienestar general.

Ser categórico

No todo es blanco y negro y, a veces, la elección correcta se encuentra en algún punto intermedio . Decidir eliminar drásticamente algunos alimentos puede desencadenar el efecto contrario, es decir, hacerlos prohibidos y por lo tanto aún más deseables. Entendiendo que hay algunos alimentos que están desaconsejados en las dietas, la rigidez a toda costa no es buena para nuestro estado de ánimo. Así que está bien ser bueno, ¡pero a veces también está bien dejarse llevar !

Nunca te entregues a la gratificación

Llegamos a uno de los pensamientos más extendidos y limitantes en las dietas, que es el de no permitirte nunca un capricho o una gratificación, si así lo prefieres. Pero la comida es convivencia , es alegría, es compartir. Privarte continuamente de ella limitará tu relación con la comida, haciendo de tu dieta un sacrificio cada vez más pesado. Así que tómate ese día libre y pide la pizza o la comida que más te guste. Al día siguiente, estarás aún más motivado para alcanzar tu meta y perder peso, pero con ese extra de felicidad. ¡Disfrutar!

Ser demasiado perfeccionista

Y luego, como en todo, incluso cuando se trata de adelgazar, se debe tomar en su justa medida . Es decir, uno debe equilibrar la determinación con la autoindulgencia. Entonces, autodisciplina sí, pero sin exagerar. En la práctica, trata de no ser demasiado perfeccionista y de no esperar demasiado de ti mismo.