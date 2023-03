Cabello blanco por estrés: causas y cómo remediarlo

Son muchos los que piensan que el estrés favorece la aparición de canas y realmente es así. Según algunos estudios, de hecho, los distintos tipos de estrés pueden provocar la aparición de canas en el cabello. Entonces ¿se podría remediar si reducimos nuestro estrés? No es fácil saberlo por lo que vamos a hablaros de algunos de estos estudios y de uno en concreto que parece tener la respuesta definitiva al cabello blanco por estrés con las causas y cómo remediarlo.

Cabello blanco por estrés

En la base del proceso de que el cabello se quede blanco debido al estrés parece que está la activación del sistema nervioso simpático, pero sobre todo del neurotransmisor norepinefrina. Este último tiene la capacidad de absorber las células madre de los melanocitos, provocando su pérdida y daño perpetuo. A través de un reciente estudio, analizando además otros, el Dr. Ya-Chieh Hsu reveló que, mientras realizaban una investigación específica, descubrieron que el impacto nocivo del estrés que identificaron es mucho mayor de lo imaginado.

En los siguientes párrafos, además de desvelarte por qué sucede, y te explicaremos cómo solucionar cuando tu cabello se vuelve blanco por el estrés acumulado con el tiempo.

El encanecimiento del cabello marca el avance de la edad, que afecta prácticamente a todos. Es la falta de melanina, un pigmento presente en la piel, pero también en el cabello y los ojos, lo que provoca la pérdida de color. Inevitablemente, las fibras de queratina que componen el cabello a medida que pasa el tiempo tienen menos melanina y es por eso que cuanto más envejecemos, más blanco se vuelve el cabello.

Pero, no es sólo el paso del tiempo el que provoca este fenómeno, de hecho, los factores psicosociales también se encargan de acelerar este proceso. Hsu dijo que la investigación tiene varias implicaciones que no se limitan a comprender los mecanismos que conducen al envejecimiento del cabello. Según él, habiendo adquirido más información sobre cómo el estrés afecta a las células madre, es posible que se pueda entender cómo su acción en general cambia los tejidos del cuerpo humano.

Los investigadores que han realizado el estudio piensan que pronto podremos desarrollar tratamientos específicos que sean capaces de prevenir o frenar el impacto de los estímulos estresantes, lo que ciertamente no es nada positivo. También descartaron que el cortisol esté involucrado en la aparición de canas.

El estudio se llevó a cabo en ratones, en algunos se suprimió la actividad del cortisol, pero aún se producía el encanecimiento del pelaje con la aplicación de estímulos estresógenos. Sin embargo, también hubo un aumento en la secreción de corticosterona y norepinefrina con el aumento del estrés.

Por el momento, sin embargo, aún no se ha dado a conocer un método para remediar la aparición de canas debido al estrés. A menudo, vivir bajo estrés ciertamente no es bueno para ti, no solo por el encanecimiento de tu cabello, sino porque también puede causar consecuencias molestas para tu salud.