Las botas españolas de piel de uva y repelentes al agua, que no te quitarás este otoño

No tengas miedo a la lluvia y a mojarte los pies cuando sales de casa durante este otoño que está por llegar, porque con este nuevo calzado hecho en España nada de eso va a suceder. Te lo aseguramos.

En otoño las tormentas son usuales, no hay día ni fin de semana que no tengamos que coger el paraguas para pasear, salir a cenar o ir a trabajar. Es por ello que, además de llevar el chubasquero adecuado y nuestro gorrito de lluvia favorito, es indispensable elegir el mejor calzado: resistente al agua, antideslizante y, por su puesto, con un diseño bonito y práctico con el que hacer cool nuestros looks otoñales.

Nosotros os traemos la novedad más potente de la temporada para desafiar a los días de lluvia: las Grape Casual Boot Waterprotect de la marca española Yuccs, la combinación perfecta entre innovación y diseño que vas a querer tener sí o sí en tu armario.

Comodidad e innovación a tope

Este nuevo e innovador modelo de Yuccs está fabricado con piel de uva un material natural, pero resistente al agua que garantiza llevar los pies secos y calentitos, aunque llueva a mares.

Estas botas resistentes al agua, proporcionan un gran confort gracias a sus materiales de alta calidad y a su suela elaborada con caña de azúcar que tiene importantes beneficios para los pies. No sólo porque esta materia prima es muy duradera, sino porque también hace que la zapatilla sea mucho más cómoda y con gran seguridad al caminar, cuidando de la salud de nuestros pies.

Este modelo hecho con piel de uva es una prueba más de la apuesta de Yuccs por la innovación, un compromiso que tienen en su ADN desde el nacimiento de la marca. Entre otras características, hay que destacar que las Grape Casual Boot Waterprotect posen una membrana impermeable que garantiza que el agua no pase al interior del calzado y permite, además, expulsar la humedad hacia el exterior.

Para repeler el agua de la lluvia, a la piel de uva se le ha incluido su tecnología propia Waterportect ™ que protege mejor este material natural y flexible, característica que convierte a este calzado en un modelo más cómodo que las zapatillas convencionales que, a menudo, suelen ser más gruesas y, por ende, más rígidas. El mismo tratamiento de hidrofugación, además, también se aplica a la parte los cordones que mantiene esa parte seca, al igual que el resto del material.

Un éxito de ventas

Este nuevo lanzamiento de Yuccs se une a la colección Waterprotect que tanto ha gustado a los clientes de la firma. Recordemos que sólo en 2022, la marca fundada por Pablo Mas vendió 10.000 pares de sus botas elaboradas con lana merina repelentes al agua.

Un éxito de ventas que, previsiblemente, se va a repetir con este nuevo modelo, son cada día más las personas que se preocupan del bienestar de sus pies, y en ello trabajan, entre otros aspectos, desde Yuccs: apostar por la innovación para brindar a sus clientes nuevos productos que marquen la diferencia.

Además de las nuevas Grape Casual Boot, Yuccs tiene otros modelos disponibles para este otoño indispensables para tener en el armario y usar en todo momento.

Es el caso, por ejemplo, del nuevo clásico Grape Casual Straps, caracterizado por tener tres tiras de velcro, cómodo de calzar y muy a la moda underground. También están elaboradas con piel de uva y suelas de caña de azúcar, es un novedoso lanzamiento que está disponible en blanco (mujer) y navy (hombre).

Sin olvidar, por supuesto, las Grape Casual Up que son elegantes, sofisticadas y con una pequeña plataforma que nos hace ganar altura. Súper femenino y con varios colores disponibles: burdeos, acero, white y nude.

Sin miedo a mojarnos

No te quedes en casa por la lluvia, ni tampoco te quedes sin tu modelo favorito. Están teniendo exitazo y están agotándose por momentos. Entra en www.yuccs.com y consigue el color que más va con tu estilo, y olvida los gastos de envío y las devoluciones porque ¡son gratis! Este nuevo modelo está también disponible en sus tiendas físicas.