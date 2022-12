Pablo Mas: «Queremos tener más capacidad, pero siendo fieles a nuestra filosofía de la producción local»

Pablo Mas (Palma, 1989) es el fundador de Yuccs, la marca de zapatillas 100% españolas. Se diseñan en Baleares y se fabrican en Elche, el santo grial de los artesanos del calzado a nivel nacional e internacional.

Nace en 2018 y en estos años ha conseguido vender 10.000 pares de zapatillas en un solo día, un récord del que pueden presumir. “Queremos seguir creciendo, tener más capacidad, pero queremos mantener nuestra filosofía local y también transformar todo lo que rodea a la marca, queremos que el producto sea sostenible pero también el resto de la cadena de valor”, apunta Mas.

Sus modelos están hechos con lana merina, lo más característico de la marca, bambú y piel de las uvas restantes de las cosechas de vino. De este modo, Yuccs ha demostrado que todo se puede transformar.

Pablo, la expansión de Yuccs ha sido muy rápida porque ha habido una gran aceptación por parte de vuestros clientes. ¿Cómo has vivido este proceso como empresario?

Bien, lo llevo bien. Trabajando mucho, pero intentando divertirme en el camino. Está siendo un crecimiento bastante bueno para llevar sólo cuatro años en el mercado, estamos muy satisfechos. Nacimos en 2018 y hemos vivido años muy moviditos, en medio de la pandemia en todo el mundo, pero aún así nos hemos conseguido hacer un hueco y consolidar la marca de forma progresiva, sobre todo en España. Hemos tocado principalmente el canal online, ya que éste tiene mucho peso en nuestras ventas. Creemos, además, que todavía tenemos margen de crecimiento, teniendo en cuenta cómo es el perfil de nuestro público objetivo.

El plan es crecer online y offline. De hecho, ya tenéis puntos de venta físicos y estáis en El Corte Inglés.

Sí, así es. Hemos abierto hace poco en Barcelona, en enero vamos a abrir en Bilbao y en marzo en Oviedo. La idea es ir abriendo cada dos o tres meses diferentes puntos de venta físicos en España, así como internacionalizar la empresa abriendo espacios en Alemania o Francia. Y, por supuesto, seguir mejorando el canal online, que en este aspecto somos fuertes y nativos.

Imagino que desde que comienzas a tener la idea, diseñas e innovas, tienes por fin el producto final y lo tienes que dar a conocer. Cuando se empieza de cero, ¿qué es lo más duro?

Hay varios pilares importantes cuando se empieza: el producto, el equipo y el marketing. Pero, claro, tienes que empezar dando con el producto perfecto, al menos perfecto para mí, y eso conlleva una búsqueda y un proceso muy complejo porque necesita de un desarrollo de mucho, mucho, mucho tiempo. Es decir, conseguir un producto con el que estás 100% cómodo es complicado, así que trabajamos en productos que vamos a sacar en un año o año y medio, para que te hagas una idea. Además, nuestro proceso está hecho en España, es súper tradicional y artesano y no siempre es todo lo fácil que quieres.

Sobre la acción de marketing, para nosotros la comunicación ha sido clave porque nos adentrábamos en el sector del calzado, un mercado muy maduro en España. Sin embargo, creo que hemos comunicado muy bien que somos una marca diferente, innovadora y sostenible, y estamos intentando llegar al máximo público posible.

Si te pones delante de un cliente, o mejor, delante de una persona que aún no es cliente de Yuccs, ¿cómo le explicarías lo que es esta marca para que conozca todo el esfuerzo que hay tras un par de estas zapatillas?

Lo más importante son nuestros materiales naturales, algo que no podrás encontrar en ninguna otra zapatilla del mercado. Son materiales premium que ofrecen unos beneficios y una confortabilidad que no tienen otras marcas, ya que no todas trabajan los materiales naturales como la lana merina, por ejemplo. También quiero destacar la apuesta por la producción local, que hoy en día también es bastante complicada de encontrar. Te diría que estas dos cosas son dos incentivos muy buenos que hace que las zapatillas de Yuccs sean únicas.

Comenzaste básicamente solo a montar Yuccs, ¿ahora qué plantilla sois?

Somos 35 personas en la compañía, más los empleos indirectos de la fábrica de Elche que trabaja sólo para Yuccs. Esperamos tener a finales de 2023 al menos 70 personas empleadas, más la fábrica. Un crecimiento bastante grande, estamos contentos.

Hace poco leía un reportaje sobre la falta de mano de obra en sectores de artesanía como el calzado, por ejemplo. ¿Cómo has vivido esto con tu experiencia?

Es cierto que la mano de obra artesanal del calzado tiene una media de entre 45 y 50 años, más o menos. Te das cuenta de que hay déficit de este tipo de artesanos cuando vas a las fábricas, que hay ausencia de relevo generacional. Lo cierto es que en apenas 10 años habrá que renovar esa mano de obra, se requieren nuevo talento bien formado en el oficio, pero no sé cómo se va a conseguir si no se llenan las plazas de Formación Profesional dedicada al calzado.

Hay muchos hijos que siguen a sus padres en el tema de la artesanía, pero es que también muchos de estos artesanos no quieren que sus hijos tengan el mismo trabajo que ellos, a pesar de que hay oportunidades.

Es una realidad compleja, sí. Pero creo que debemos destacar que los artesanos de España en calzado hacen un trabajo muy bueno y que eso también lo valora el cliente final. Y creo que cada día lo hace más. Yo desde el primer momento tuve claro que iba a apostar 100% por la producción local.

También creo que debemos comunicar que todo lo hacemos en España, que no salimos fuera y que hay muchas marcas de calzado que dicen que lo hacen en España y no es así, lo que pasa es que viven de las rentas porque históricamente sí que tenían sello nacional, aunque ahora fabriquen en Asia por un tema de costes.

Esto se da, sobre todo, en las marcas grandes. Nosotros en Yuccs queremos seguir creciendo, tener más capacidad, pero queremos mantener nuestra filosofía local y también transformar todo lo que rodea a la marca, queremos que el producto sea sostenible pero también el resto de la cadena de valor.

¿Qué tienes en mente para el futuro?

Estamos trabajando en varias líneas de actuación, puedo adelantar que vamos a diversificar la marca y que sacaremos una marca de ropa, por ejemplo.