Air Europa celebra su 40º aniversario con nuevas ofertas Time to Fly para volar desde 25€ por trayecto

Air Europa lanza hoy una edición especial de su campaña Time to Fly con la que conmemora su 40º aniversario y que destaca tanto por la amplitud de su oferta como por brindar a los usuarios la opción de elegir entre múltiples destinos. Desde hoy y hasta el próximo 13 de septiembre, la compañía acerca la posibilidad de volar a partir de 25€ por trayecto y pone al alcance del viajero un amplio abanico de opciones desde la Península y los archipiélagos hasta diferentes conexiones con América o África.

La nueva oferta es válida para viajar por España y Europa hasta el próximo 17 de marzo, mientras que para las rutas de largo radio el periodo se extiende hasta el 10 de junio. En el caso de las salidas desde el aeropuerto de Madrid-Barajas, Time to Fly permite viajar a destinos de la Península y Europa desde 25€ por trayecto. Asimismo, es posible reservar vuelos a Estados Unidos desde solo 209€, y a ciudades en las regiones del Caribe, Centroamérica y Sudamérica a partir de 289€ por trayecto. La promoción también incluye vuelos a Johannesburgo, el nuevo destino de Air Europa en África, con tarifas desde 299€ por trayecto. Además, los residentes en Baleares y Canarias podrán beneficiarse de tarifas especiales en sus desplazamientos con la península.

Los precios de la campaña Time to Fly se aplican por trayecto para reservas de ida y vuelta. Además, los pasajeros disfrutarán de su viaje a bordo de una de las flotas más modernas y eficientes de la industria, compuesta por los Boeing 787 Dreamliner para vuelos de largo radio y los Boeing 737 para las conexiones de corto y medio alcance. Las ofertas que se activan hoy se enmarcan en la celebración del 40 aniversario de Air Europa, cuatro décadas en las que la aerolínea se ha consolidado como un referente, conectando personas, destinos y culturas en todo el mundo.

Para conocer la totalidad de las condiciones que rigen esta nueva campaña, puede consultarse la página web de la aerolínea: https://www.aireuropa.com.