Pau Echaniz brinda por su bronce con OKDIARIO: «Ganar medalla en mis primeros Juegos es una locura»

Pau Echaniz es, por el momento, la medalla más inesperada del deporte español en estos Juegos Olímpicos. El joven donostiarra consiguió el bronce en la categoría C1 en piragüismo slalom de forma completamente inesperada porque nadie le tenía en sus quinielas. El talento, que duda cabe, lo tenía, pero nadie esperaba esta precocidad para conseguir un resultado tan espectacular.

«Es una alegría tremenda poder hacer esto. Es un sueño hecho realidad y me voy a acordar toda la vida. La verdad es que no me lo creo que todavía. Aún no me he dado cuenta de lo que he hecho. Soy muy feliz», dijo Pau en una entrevista con OKDIARIO tras conseguir el soñado metal.

Con apenas 23 años y tres de ellos dedicándose en serio al mundo de la piragua, Echaniz tiene a los mejores mentores posible en su padre Xabi Echaniz y en la pareja de su progenitor, la tres veces medallista olímpica Maialen Chorraut.

«En casa me han dicho que esto es una locura. Y eso que Maialen lo ha hecho tres veces. Pero es que es una locura. Que ahora otro de casa gane otra medalla es tremendo. Seguramente sin ellos no lo habría conseguido. Y tenerlos ahí siempre en mi espalda es un ‘plus’ que los otros no tienen y que a mí me da mucho», explicó Echaniz.

El donostiarra ha aprendido valores como la constancia, el esfuerzo y el sacrificio, pero indudablemente su talento personal ha hecho gran parte del camino para hacer historia. «La verdad es que he dado el zapatazo pronto. Eso no significa que en cuatro años lo vuelva a repetir, ni en ocho… Yo tengo los pies en la tierra, seguiré haciendo lo mío, seguiré entrenando, disfrutando del agua y a ver qué pasa», afirma en un alarde de madurez.

Pau Echaniz sabía que lo tenía

El joven, pese a ser el primero en comparecer en la final en el canal, tenía muy claro que podía dar la campanada como así fue. «En la final no hay favorito. Y yo sabía que por mucho que un rival haya sacado muchas medallas, ahí el que lo hace, lo hace. Y tienes que hacerlo. Y yo iba con mucha confianza, sabiendo que es lo que tenía que hacer en todo momento. Me ha salido la bajada y me quedo con el bronce», aseveró.

Pese al buen sabor de boca Pau Echaniz se ha quedado con el resquemor de no ser oro olímpico tras ser penalizado por un toque minúsculo en la penúltima puerta. «He hecho la penalización con la hebilla del casco, con el plastiquillo que tiene. Me ha fastidiado un poco porque me iba con el oro, pero igualmente en bronce es un bronce y supone una una satisfacción tremenda. Y más aún en mis primeros Juegos Olímpicos. Es genial debutar por todo lo alto con una medalla. A ver qué lo que viene en mi carrera seguro que va a ser espectacular», zanjó una de las grandes sorpresas de los vigentes Juegos de París.