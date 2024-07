Francia recibe con furia a Joel Embiid tras elegir jugar con Estados Unidos: «Devuelve tu pasaporte»

Joel Embiid fue recibido con hostilidad por los franceses a su llegada al país para los Juegos Olímpicos de París 2024. Los galos no olvidan la traición del pívot camerunés, con pasaporte francés y estadounidense, que dio plantón a Francia para jugar con Estados Unidos en París 2024. El jugador se había comprometido con la anfitriona para estos Juegos, pero una llamada de LeBron James lo cambió todo.

El pívot de los Sixers le prometió a Emmanuel Macron que sólo jugaría con el equipo francés en las Olimpiadas. De hecho, le mandó hasta una carta muy emotiva en la que le hablaba de su amor por el país francés y expresaba su deseo de jugar única y exclusivamente con los bleus en París 2024. «Me gustaría realizar los trámites para obtener la nacionalidad francesa y así poder ser seleccionado por los bleus», señalaba.

«Tras conversaciones con la Federación Francesa de Baloncesto, ya he tomado mi decisión. Me gustaría realizar los trámites para obtener la nacionalidad francesa y así poder ser seleccionado por los bleus. Por tanto, no deseo jugar en ninguna otra selección nacional. He remitido expediente en este sentido al Ministerio del Interior y de Asuntos Exteriores», rezaba la carta de Joel Embiid al presidente de la República Francesa.

Es por eso que en Francia están muy cabreados con Embiid. Se sienten traicionados y en cuanto aterrizó en suelo francés, los aficionados le recibieron con gritos de: «Joel, devuelve tu pasaporte, tenías que haber jugado con Francia». El de los Sixers tuvo un recibimiento bastante hostil a su llegada a Lille después de que en 2022 obtuviera el pasaporte francés para jugar con la selección gala y finalmente les plantara para ir con el Dream Team de Estados Unidos.

Embiid se decanta por el Dream Team

LeBron James fue llamando a todos sus compañeros uno a uno para pedirles que acudieran a los Juegos, con el objetivo de formar uno de los mejores Dream Team de la historia de Estados Unidos. Curry, Tatum, Kevin Durant, Anthony Davies, Jhrue Holiday, Tyrese Haliburton, Devin Booker… son algunos de los integrantes de este equipo que se presenta como principal favorito al oro.

En cuanto Embiid se enteró del equipo que estaba formando Estados Unidos y quiso formar parte de ello en busca del oro. De hecho, las apuestas no contemplan una posible sorpresa por parte de Canadá, que se paga a más de 11 euros su victoria, siendo la segunda favorita. La selección de Estados Unidos debuta frente a Serbia el próximo domingo 28 de julio en el Estadio Pierre-Mauroy de Villeneuve-d’Ascq, donde estará el pívot de los Sixers.

Lo de hoy ha sido un aviso de lo que le espera a Joel Embiid durante los Juegos. Los franceses dejaron claro que se sienten traicionados. En su día, Jean-Pierre Siutat, presidente de la Federación gala, ya preveía que sería difícil que el camerunés jugara con la anfitriona: «Quiero que venga. Estamos trabajando en ello, tenemos un firme deseo de hacerlo. Él lo sabe. Tuvimos la oportunidad de discutirlo con él y estamos esperando una decisión».

Estados Unidos estaba muy interesado en que jugara con ellos, lo que hacía prever que acabaría rechazando a Francia: «El equipo estadounidense está muy interesado en la idea de tenerlo. Camerún está clasificado para las eliminatorias preolímpicas. Es una situación delicada para él». La decisión supuso una decepción enorme para Francia, que confiaba en que formara una dupla temible con Wembanyama.