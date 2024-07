Ayoub Ghadfa: «En el colegio sufrí bullying y ahora aspiro a ser campeón olímpico»

Ayoub Ghadfa es una de las grandes esperanzas de España para obtener medalla en la categoría de boxeo. El malagueño atesora todas las cualidades y resultados necesarios para pensar que en París 2024 se puede coronar como campeón de la categoría de más de 92 kilos, la máxima que hay en los Juegos Olímpicos.

Este marbellí no tuvo un camino sencillo hasta la capital francesa tras una infancia complicada en la que sufrió bullying y no se había convertido en el toro que es hoy en día. Esos malos momentos le hicieron enamorarse del mundo de la lucha hasta haberse convertido en campeón de Europa de su categoría en el último torneo Belgrado hace escasos meses.

PREGUNTA: ¿Cómo se encuentra en estos momentos?

RESPUESTA: La verdad que muy bien. Muy contento. Viviendo un sueño y vamos a ir a por todas.

P: Son sus primeros Juegos Olímpicos. Viene de ser campeón de Europa recientemente. Cuéntenos qué expectativas tiene aquí.

R: Bueno, pues las mismas expectativas de siempre. Yo siempre salgo a pelear, a hacerlo lo mejor posible y dar la mejor versión de mí. Voy a ir a matar y tratar de ganarlos todos para llevarme la gloria olímpica.

P: Cuénteme un poco porque está en la categoría de más de 92 kilos. Usted no tiene límite de peso, es un bicharraco.

R: Sí, no tengo límite de peso, pero sí que hay que cuidarse. Hay que prevenir la alimentación e intento no tentarse mucho con las comidas que hay aquí.

P: ¿Quiénes son los principales rivales para ganar la medalla?

R: Bueno, hay bastantes rivales en mi peso. Está el uzbeko, el kazajo, el australiano… Son rivales fuertes, pero son personas. Y todos tienen dos brazos, dos piernas. Se puede ganar cualquiera.

P: Y siempre hay cierta controversia con los jurados de boxeo en los Juegos Olímpicos, que si tiran para un lado o tiran para otro. ¿Usted espera que todo sea normal?

R: Yo no espero nada. Yo espero hacerlo lo mejor posible, dar la mejor versión de mí, que es lo único que depende de mí. Y luego los jueces, los factores externos, los adversarios… Eso no lo puedo controlar. Entonces yo voy a sacar la mejor versión y voy a ir a por todas.

P: Y usted entró en el mundo del boxeo hace ya mucho tiempo. Cuéntenos un poco esa trayectoria que ha tenido hasta llegar aquí y el motivo por el que no ha sido nada fácil.

R: Yo empecé haciendo kickboxing porque mi padre me quiso apuntar para que aprendiera a defenderme. En el colegio tuve algunos conflictos, algunos episodios de bullying, pero al final gracias a Dios salió todo bien. Me apunté a kickboxing. Después de eso me fui a estudiar a la universidad, ahí me apunté a boxeo y aprendí a boxear. Y hasta ahora.

P: A mí me consta que de esos episodios no queda ninguna rencilla porque ya tiene amigos del colegio.

R: Si al final éramos niños. Yo también he hecho cosas de las que me arrepiento cuando era un niño. Muchas veces haces cosas que tú no eres consciente de lo que de lo que estás haciendo. No digo que esté bien, pero sí que es verdad que bueno, pues si se pueden evitar es mucho mejor para que la gente no sufra.

P: También veo un cambio físico en usted. ¿Antes pesaba un poco más que ahora no?

R: Sí, sí. Yo antes no hacía deporte. Al final yo me apunté a un equipo, sí, pero me iba dos semanas, luego dos meses y me quitaba y así todo el tiempo. Era un poco discontinuo. Pero cuando me lo tomé en serio ya sí que hubo cambio físico, porque con el estirón ya me puse ahí a entrenar duro.

P: En Instagram es una figura. Cada historia tiene mucho seguimiento.

R: Sí, sí. En Instagram la verdad que estamos creciendo poco a poco. No soy influencer, pero estoy creciendo gracias al deporte porque al final es lo único que publico prácticamente y los que me quieran seguir, pues bienvenido a mi comunidad.

P: ¿Con Rafa Nadal y Carlos Alcaraz ha coincidido con la fiebre en torno a ellos?

R: He coincidido con ellos y para mí Rafa Nadal es una leyenda. Es un ídolo. Para mí es el mejor deportista español que existe y que ha existido. Le he saludado de lejos. No sé si me vio o no me vio, pero al final lo veo ahí que está todo el mundo pidiéndole fotos. No creo que él esté cómodo, igual sí que le mola, pero yo si en algún momento coincido con él sí que le pediré una foto y me gustaría estrecharle la mano porque es un ídolo.

P: ¿Cómo es la vida en la villa olímpica? ¿Cómo es encontrarte a deportistas que son como Rafa, auténticos ídolos?

R: Eso es un sueño. Lo que digo es que estoy viviendo un sueño, la verdad. Estar aquí. Justo estaba hablándolo, viniendo para acá con Laura, mirándolo todo diciendo ‘es que mira dónde estamos, dónde hemos llegado’. Hemos llegado a lo que a donde todos los deportistas quieren llegar y gracias a Dios estamos donde estamos y conseguiremos lo que conseguiremos.

P: ¿Con qué deportista se va a hacer una foto sí o sí?

R: Espero que con Nadal. Y también estuvo aquí Pau Gasol, que estuvo con el COI y bueno, con cualquier otro deportista. Si hay alguno de baloncesto de la NBA, LeBron James o Stephen Curry o cualquiera así también me encantaría.

P: Díganos su resultado para los Juegos Olímpicos. ¿Cómo va a quedar?

R: Voy a hacerlo lo mejor posible.

P: Pero mójese…

R: No me mojo. Yo no me mojo. Si lo hago bien y saco lo mejor, los resultados salen solos. Campeón de Europa hace un par de meses, el año pasado bronce mundial. Los resultados hablan por sí solos. Al final yo lo que hago es subir al ring, hacer mi trabajo y no dependo de los factores externos. Te digo yo que me voy a dejar la piel, estoy entrenado, estoy preparado, estoy muy bien, en las mejores condiciones. Y te digo yo que si Dios quiere va a salir todo bien.