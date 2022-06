El presidente de La Liga Profesional de Fútbol, Javier Tebas, aseguró al trabajador de Luis Rubiales al que quería contratar en el organismo deportivo que dirige que no contaban con grandes emolumentos dedicados al gasto de personal. Sin embargo, Tebas tiene un salario de 3,5 millones de euros anuales. Una cifra alta que, según reconoció en una entrevista, cobró incluso durante la pandemia a pesar de la crisis financiera que ésta originó. Todo lo contrario que Rubiales, que cobrará un salario fijo de 675.000 euros tras eliminar el variable de su nómina.

Este periódico está desvelando desde el pasado lunes una grabación en la que Tebas participa en una reunión en la que, entre otras cosas, intentó fichar a un trabajador de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). En la cinta se escucha cómo la mano ejecutora del presidente de La Liga, Gerardo González Otero, tenía interés en sonsacar información al trabajador de la RFEF sobre cuestiones que pudieran perjudicar o debilitar la imagen pública de Rubiales.

Tebas, en el intento de compra, intentó que ésta le saliera lo más barata posible. El argumento que esgrimió para lograr su objetivo fue el siguiente: “Nosotros no tenemos grandes sueldos”. El trabajador de la Federación le dijo que ganaba 150.000 euros al año. Una cifra que Tebas consideró “muy buena”. A continuación, el presidente de La Liga se comprometió con su interlocutor a hacer “lo máximo posible” para, al menos, contratarle y poder mantener la misma cifra.

Juan Rubiales, la captación que sí cuajó

Aunque Tebas dijera que en La Liga no había grandes salarios, hace ahora once meses, aseguró en una entrevista que cobra 3,5 millones de euros al año. El presidente de La Liga reconoció sin pudor los dígitos de su salario, que no varió durante la pandemia pese a que las grandes estrellas del sector del fútbol se tuvieron que bajar el sueldo como consecuencia del parón económico que se sufrió.

En esa entrevista, Tebas también defendió que el personal de los equipos deportivos cobrara altas cantidades de dinero. “Yo creo que me tendrían que dar una medalla en la casa Porsche, Lamborghini o Ferrari”, dijo en el contexto de los lujosos gastos que se podían permitir sus colegas.

El presidente de La Liga, que asegura que él que siempre da explicaciones, deberá exponer con transparencia sus emolumentos que percibirá como responsable del nuevo órgano creado para gestionar los fondos de CVC y que le blindan al frente de ese nuevo organismo sea o no presidente de La Liga.

El intento de captación de Tebas se llevó a cabo en medio de todo el escándalo que ha supuesto el espionaje presuntamente ilegal al teléfono móvil de Rubiales. El amago de contratación se produjo sin éxito en una reunión que se celebró el pasado sábado 28 de mayo. Una fecha clave, ya que, en ese momento, ya se habían filtrado a un medio de comunicación algunos audios privados de Rubiales y ya se estaban ideando futuros ataques al presidente de la Federación.

Juan Rubiales, tío y ex jefe de Gabinete de su sobrino Rubiales en la Federación, fue también objeto de los objetivos de captación de Tebas. En cambio, a diferencia de lo que ocurrió con el trabajador de la RFEF que participó en la reunión con el presidente de La Liga -que nunca aceptó la oferta de Tebas-, sí surtió efecto. OKDIARIO está revelando desde el pasado lunes diversas fotografías en las que se demuestran varias citas entre Tebas, su mano ejecutora González Otero y el tío de Rubiales. De hecho, en alguna de ellas, Juan Rubiales llevó contigo carpetas con información en soporte papel. Las reuniones con el tío Juan fueron confirmadas por el propio Tebas el pasado martes. Aunque, según el presidente de La Liga, fueros «consultas de abogado a cliente».