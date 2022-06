Javier Tebas mantuvo su mentira hasta el último momento: «Yo no estoy detrás de lo de Rubiales»

El presidente de La Liga Nacional de Fútbol Profesional, Javier Tebas, aseguró este martes en un desayuno informativo que él no está detrás de la trama de espionaje ilegal contra Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Una afirmación radicalmente opuesta a la grabación que hoy revela OKDIARIO, en la que se escucha a Tebas estar detrás de la campaña de desprestigio a Rubiales.

«Rubiales ha dicho varias veces: ‘Tengo claro quién está detrás pero no puedo decirlo’. ¿Usted mantiene que no está detrás de la trama que denuncia el presidente de la Federación?», le preguntaban este martes a Tebas. “Es que yo estoy detrás de lo de Rubiales desde que llegó a presidente. A mí me consta que se lo ha dicho al presidente del Gobierno. ‘Tebas es muy malo’. Pero a los pocos meses de llegar. Es que me consta que se lo dijo», respondió el presidente de La Liga.

Y continuó su relato de la siguiente manera: «Ya no es esta trama, es que es desde 2018. Estoy detrás de todo. El presidente de la Federación tiene un problema obsesivo. Uno es que quiere facturar más que la Federación Inglesa de Fútbol, que lo dice siempre”.

Además de asegurar que no tenía nada que ver con la trama de espionaje ilegal contra Rubiales, Tebas aseguró que el presidente de la Federación está obsesionado con él. “Y la otra es una obsesión con La Liga y con Javier Tebas. Es clarísima. Yo no estoy detrás de nada. Yo soy el presidente de La Liga. Tengo que decir lo que pienso. Y eso no es estar detrás de nada. Es decir lo que pienso de las cosas. No estoy detrás absolutamente de nada”, manifestó.

“Ahora ya no estoy yo detrás. Ahora parece que está Juan Rubiales. Como le acusan de esto… No tenían otra forma de sacar que estaba Javier Tebas, que conoce a Gerardo González desde hace tiempo, que trabaja muy poquito para La Liga. Está Javier Tebas y ponen una foto encima de la otra. No estoy y no estaré detrás de estas prácticas”, afirmó Tebas.

“Juan Rubiales no es inductor de nada. Es una víctima de una situación que ocurre en la Federación. Nada más. Es una persona con ciertos valores que creo que se ha puesto a disposición de la Fiscalía y ha ido a un juzgado, que es donde hay que ir. Y cuesta, eh. Porque el problema que hay muchas veces, cuando tienes un buen sueldo en una institución y ocurren cosas no te atreves a denunciarlas porque pierdes tu puesto de trabajo y es muy difícil conseguir uno con las mismas condiciones económicas”, concluyó el presidente de La Liga.