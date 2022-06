Tebas y González se acercaron al miembro de la RFEF porque «a estas alturas no podemos estar sin papeles»

La reacción de Javier Tebas a las informaciones ofrecidas por OKDIARIO en estos últimos días es de libro. El presidente de la Liga de Fútbol Profesional ha asegurado que se siente víctima de un ataque perpetrado por personas cercanas a Luis Rubiales, para matizar a renglón seguido que “si tengo pruebas tomaré medidas legales”. Lo dijo sólo 48 horas después del primer artículo de este periódico en el que se le pudo escuchar en una reunión en la que parecía estar al tanto de todo lo relacionado con la filtración de los audios del teléfono de Luis Rubiales, pero también, de lo que estaba a punto de ser publicado. En esa cita, el otro protagonista es Gerardo González Otero, el histórico dirigente de la RFEF y candidato perdedor ante Rubiales a presidirla. Su frase delata que su ataque a Rubiales viene de largo: “A estas alturas no podemos estar así, necesitamos papeles”.

https://okdiario.com/img/2022/06/02/alturas.mp3

El 28 de mayo pasado Javier Tebas y Gerardo González accedieron a reunirse con un trabajador de la Real Federación Española de Fútbol dispuesto a poner sobre la mesa irregularidades en la gestión de Luis Rubiales. Así ha defendido Tebas su presencia en una reunión que fue grabada y a cuyo contenido ha tenido acceso OKDIARIO. Sin embargo, para ser el espíritu de la reunión las denuncias de un trabajador, los audios dicen otra cosa. Dicen que Tebas es partidario de “cargarse” a Rubiales y a Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, y dice que “es legal en España” publicar la grabación oculta de una reunión “si estás presente en ella”.

Pero si algo llama la atención de estos audios que viene revelando OKDIARIO en exclusiva es lo que se dice en presencia de Tebas, a quien se le escucha asentir o interrumpir, y a lo que en ningún caso pone la menor objeción. Y uno de esos pasajes los protagoniza Gerardo González, sin duda el más contrariado y deslenguado en esta cita.

«Seis entregas»

González tiene un plan, que Tebas conoce y acepta, no protesta. Según el exdirigente federativo tiene ideadas “seis entregas” y la primera se publica al día siguiente de la reunión. Ese artículo refleja el ánimo de González. ¿Cómo es posible que más de un mes después de la filtración de los audios obtenidos ilegalmente del teléfono de Rubiales éste siga en su cargo? Tebas y González coinciden en que se debe a la protección que Alejandro Blanco le da a Rubiales a través de la amistad que tiene con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo que habría evitado el proceso de inhabilitación de Rubiales. Así lo creen y por eso ataca a Blanco en el artículo del día siguiente, que reproduce al detalle el contenido de la reunión mantenida horas antes.

Y aquí cobra importancia capital una parte de la conversación sostenida por González y a la que Tebas no le pone la menor objeción: “Oye, nosotros necesitamos munición, tío. A estas alturas no podemos estar… necesitamos papeles. Ya nos protegeremos nosotros, pero, papeles. Nos interesa el piso. Aquí hay cuatro hechos fundamentales para no desperdiciar. Hay muchos más, pero, al principio: la Supercopa, el papel de Kosmos y Piqué”. Lo que González enumera es, curiosamente, exactamente el orden de las informaciones obtenidas ilegalmente del teléfono personal de Luis Rubiales y que fueron publicadas durante la segunda parte del mes de abril.

https://okdiario.com/img/2022/06/02/protegeremos.mp3

Es curioso que un mes después de la filtración de aquellos audios sea precisamente un rival natural de Rubiales, y en presencia de su enemigo declarado, Javier Tebas, quien diga que “a estas alturas no podemos estar así, sin papeles”. Porque además y para colmo, el artículo pactado para el día siguiente de la reunión versaba sobre lo mismo: cómo era posible que, transcurrido un mes, José ManuelFranco, secretario de Estado para el Deporte, no hubiera puesto en marcha las palancas necesarias para sacar a Rubieles de la RFEF que tanto ansía tener Gerardo González para alegría de Javier Tebas.

Como dice el propio González en la reunión en la que verbalizó una estrategia de filtraciones para acabar con Rubiales, y lo hizo en presencia de Tebas, “hay mucho más”, y por supuesto que lo hay.