El caso Oltra donde se trata de esclarecer si Mónica Oltra, consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas del gobierno de la Generalitat valenciana, dio la orden de investigar la querella contra su exmarido, Luis Eduardo Ramírez, educador en un centro de menores de la Generalitat, que acabó en condena ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) por abusos sexuales a una menor, proporcionó el miércoles una nueva sorpresa. Durante el interrogatorio judicial de dos investigadas, una psicóloga de la Sección del Menor de la Consejería respondió a preguntas del juez instructor que «una chica de 14 años no es persona», declaraciones luego matizadas gracias a la intervención del juez, que le pidió que explicase corrigiese sus palabras, a lo que Inmaculada Martín, psicóloga de la Generalitat, añadió que «en realidad quería decir que una chica de 14 años no es una persona adulta».

El pasado miércoles se celebró en el juzgado de Instrucción número 15 de Valencia la penúltima jornada de testificales a los 13 funcionarios y cargos de la Consejería dirigida por Mónica Oltra. El juzgado investiga si existió entre otros delitos el delito contra la integridad moral, encubrimiento y obstrucción a la Justicia, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, todos ellos presuntamente a través de la ocultación y dilación de la denuncia de una menor sobre los abusos que sufría y si fue la propia consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas quien habría dado orden de iniciar una investigación al margen de la iniciada por la Fiscalía del Menor.

Hasta el momento todos los funcionarios y altos cargos que han declarado, un total de 11, han mostrado versiones contradictorias entre sí. En esta jornada primero declaró Ana García Tarín, técnico de la sección del Menor del Servicio de Infancia y luego Inmaculada Martín Hernández, psicóloga de la Sección del Menor de esta consejería que atendía y evaluaba a Teresa, la menor de la que abusaba el ex marido de Mónica Oltra, condenado a cinco años de prisión por el TSJV.

Ana García Tarín declaró no tener conocimiento de la existencia de ningún expediente informativo paralelo iniciado por la Consejería. La misma técnico ha hablado también de «informes informales» cada seis meses o anuales en los que no recoge ni siquiera el nombre del educador, el ex marido de Oltra y abusador de la menor. García Tarín también declaró que le preocupaba la situación académica de la menor y que quería ponerse de acuerdo con la madre del novio de la joven para coordinar este asunto, sin hacer referencia al tema de los abusos. Sin embargo, la familia del novio de la víctima ya declaró en juicio penal que la niña había verbalizado la existencia de estos abusos con ellos antes de que hablasen con esta técnico.

Sin embargo, todavía nadie sabe a ciencia cierta quién, desde la Consejería de Oltra, dio el aviso a Fiscalía de Menores de que los abusos estaban ocurriendo, a pesar de que la menor habló hasta con seis personas sobre lo que le pasaba.

El momento más escandaloso de la vista fue cuando la psicóloga Inmaculada Martín declaró que ella no apreció ningún gesto extraño de la menor y que nunca le dijo lo que ocurría porque «no le pregunté», respondió a preguntas del juez. Por tanto, no pudo saber que estos abusos tenían lugar, justificó. Durante este momento ha sido cuando ha dicho que «una niña de 14 años no es persona», una declaración que ha matizado a petición del juez instructor y que ha cambiado por «una niña de 14 años no es una persona adulta».

El resumen que hace la abogada Marta Castro, vicesecretaria jurídica del partido VOX que ejerce una de las acusaciones populares junto a la de la asociación Gobierna-Te y la acusación particular ejercida por el despacho de José Luis Roberto en representación de la menor, resume la tónica de todo el proceso de testimonios de funcionarios de la Consejería de Oltra que han pasado por el juzgado: «En definitiva, una investigada dice que ella decidió comunicar los hechos a Fiscalía siguiendo instrucciones de sus superiores, sin indicar quien, cómo, ni cuando, pero ninguna de las dos ha sabido explicar por qué tardaron más de cuatro meses en abrir un expediente paralelo cuando ya Fiscalía había iniciado el proceso judicial».

Entre los testimonios más significativos que ha venido contando OKDIARIO durante estos meses son importantes los del letrado Jesús Manuel Esquiu, Secretario Territorial de Igualdad y Políticas Inclusivas, solo tres peldaños por debajo de Oltra en el organigrama de la Consejería, que declaró que no le habían llamado la atención el inicio de diligencias penales contra el ex marido de su jefa, educador en el centro de menores donde estaba internada la entonces niña Teresa, víctima de estos abusos.