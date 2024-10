El miedo de Juan Carlos I a perder la Corona por la corrupción del PSOE: «Me puede llegar a mí»

Juan Carlos I confesó a su amante Bárbara Rey su temor a que los escándalos de la corrupción en el PSOE desembocaran en movimientos serios para abolir la Monarquía. En las conversaciones que en exclusiva desvela OKDIARIO, el hoy Rey emérito analizaba de forma pormenorizaba los diferentes puntos débiles del Gobierno de Felipe Gonzáles y concluye que con tal de «tapar» determinadas polémicas, el PSOE e IU podrían dar pasos para acabar con la forma de Jefatura del Estado fruto del pacto constitucional.

Nos remontamos a los años 90, el felipismo –como ahora ocurre con el sanchismo– afronta sus horas más bajas. Escándalos como Filesa, Roldán o los GAL erosionan sobremanera la imagen del Ejecutivo socialista. En ese marco emerge el Partido Popular de José María Aznar y el Rey Juan Carlos ve cómo España se asoma al precipicio ante un posible escenario de falta de gobernabilidad. El monarca apuesta por un pacto entre ambas formaciones con una serie de requisitos mínimos para asegurar la estabilidad política de España.

Juan Carlos I diagnostica que la tensión entre ambas formaciones políticas está disparada y la Corona de los Borbones podría ser un daño colateral en esa pugna por llegar al Palacio de La Moncloa. El monarca expresaba: «Claro, el uno querrá tirar de la manta [Aznar], el otro querrá tapar lo que quiera tapar… [González]. Y aquí de lo único que hay posibilidad, yo creo, es un pacto. Es decir: Bueno, mira, yo no me presento a las próximas elecciones y que la gente pare todas estas comisiones contra la corrupción [en el Congreso] Y que hagamos una cosa contra la corrupción, hagamos una ley de financiación de partidos, hagamos tal… Pero si no, ¡vamos!, yo no te digo que me llegue a mí, pero casi, casi…». A ello, Bárbara Rey contesta: «¿A ti…? ¿Cómo te va a llegar?». Juan Carlos I, visiblemente apesadumbrado, lo confirma a su confidente: «Me puede llegar». A eso, la vedette murciana trata de poner tranquilidad: «Yo no creo que la cosa pueda llegar a ese extremo…».

A continuación en esa conversación, Juan Carlos I, como ha desvelado OKDIARIO, habla de la posibilidad de maniobras a favor de la república en ese contexto de querer desviar el fango de la corrupción del PSOE: «Puede llegar por una razón: porque hay ya grupos intelectuales, periodistas, sectores… sectores contrarios a Felipe dentro del PSOE… un grupo importante del PSOE liderado por el Guerra… Y un grupo de IU importante de intelectuales y esos están detrás de una cosa que es la República y, entonces, con tal de acabar con Felipe, pues no les importaría arrasar con lo que fuera». Bárbara Rey minimiza: «Bueno, por Dios, qué exageración, ¿no?. Pero, vamos, yo no creo que la cosa llegue a ese extremo… ¡Por favor, mi vida!, digo yo… Es evidente que ellos tienen mucho que tapar y tendrán que llegar…». «Hay que estar ojo avizor», remarca el monarca.

En este sentido, otros titulares que dejó Juan Carlos I a su pareja B es que estaba preocupado por los perfiles escogidos por los socialistas para el Ejecutivo, a los que calificaba de «chorizos» en vez de profesionales. «Se han pasado mucho de la raya», apuntó Juan Carlos a la artista murciana.

Estos audios los grabó Bárbara Rey para tener material con el que extorsionar a la Casa Real. Los servicios secretos del país lograron frenar su difusión pública durante tres décadas pero ahora OKDIARIO logra sacarlos a la luz. En el marco de esas amenazas, Bárbara Rey dijo que «como puta» iba a ser «la más cara». A la postre en 1997 confesó a una persona con vínculos cercanos a la Casa Real su relación con el monarca y la recepción de 35 millones de pesetas (equivalente a 210.350 euros actuales) a través de un intermediario, después de que le prometieran 100 millones para cubrir sus deudas. En sus propias palabras: «Él me dio 20 millones porque mi casa iba a ser subastada, y cinco meses después me entregó 15 más (90.150 euros)».