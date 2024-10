Las 4 polémicas a las que se enfrenta Bárbara Rey tras sus grabaciones con Juan Carlos I

La investigación que ha realizado OKDIARIO demuestra que Bárbara Rey sí le pidió trabajo a Juan Carlos I durante el tiempo que estuvieron juntos. También ha salido a la luz el tono que utilizaba la vedette para hablar de la Reina Sofía, un atrevimiento que le ha dejado en una situación delicada. Ya ha perdido perdón a través de la periodista Beatriz Cortázar, pero todavía hay muchas dudas en el aire. Esa es la razón por la que Bárbara está tan nerviosa, de ahí que haya generado tantas polémicas en los últimos días.

La ex mujer de Ángel Cristo vivía en Madrid. Fue precisamente en su casa de Boadilla del Monte donde tuvo encuentros con el Rey emérito. Sin embargo, su situación económica hizo que tuviera que modificar su hoja de ruta, así que hizo las maletas y puso rumbo a Marbella. Ahora reside en una urbanización muy exclusiva que cuenta con todas las comodidades posibles. El problema es que de vez en cuando tiene que salir a la calle.

Su problema con la Policía

Bárbara Rey en una de sus últimas apariciones. (Foto: Gtres)

Bárbara Rey pensaba que en Marbella no iba a encontrarse con ningún reportero, pero no es así. La artista se ha dado cuenta de que hay demasiada gente que quiere saber cómo se encuentra y cuáles son sus planes a partir de ahora. La cuestión es que no está dispuesta a hacer ningún comentario público porque considera que ya ha dicho todo lo que tiene que decir.

La actriz salió de su casa para hacer unos recados y descubrió que había un grupo de periodistas detrás de su coche. En ese momento frenó en seco y se dirigió a unos policías para explicar lo que estaba sucediendo. Muy alterada y con unas formas que han llamado mucho la atención, pidió ayuda a los agentes. Sin embargo, estos le dijeron que no podían hacer nada, pues los profesionales que querían entrevistarla estaban en un sitio público.

¿Ha cambiado de abogados?

El programa Fiesta de Telecinco aseguró que Bárbara Rey había cambiado de representantes legales. Hasta la fecha había confiado en una abogada que se estaba ocupando de revisar todas las cosas que Ángel Cristo estaban contando en televisión. Sin embargo, esta profesional le habría recomendado que se buscase a otra persona, pues el conflicto ha alcanzado un grado penal que debe ser tratado desde otro punto de vista.

En un primer momento Bárbara únicamente había denunciado a su hijo por la vía civil. Su intención era que dejase de bucear en su pasado. No quería perjudicar a nadie. No obstante, le han dicho que debe dar un paso más y que contrate a otro abogado. La colaboradora Isabel Rábado, amiga de la artista, niega que Bárbara haya dado la espalda a su antiguo equipo y Sofía Cristo no quiere pronunciarse. Por eso hay tanto desconcierto.

La guerra contra Ángel Cristo

Ángel Cristo Jr por las calles de Madrid. (Gtres)

Ángel Cristo se atrevió a contar lo que había vivido al lado de Bárbara Rey. En más de una ocasión ha recalcado que no le tiene miedo a nada, solo quiere que se conozca la verdad. Asegura que sigue apreciando a su madre, pero no está dispuesto a perdonar y quiere que esté lejos de él.

El ex concursante de Supervivientes va a casarse con su novia Ana y naturalmente Bárbara Rey no está invitada al evento. Tampoco lo está Sofía Cristo, con quien lleva sin hablar desde que empezó su conflicto familiar.

La situación de Sofía Cristo

Sofía Cristo en Madrid. (Foto: Gtres)

La situación de Sofía Cristo también es un problema para Bárbara Rey. La DJ trabaja de colaboradora en Espejo Público y como es normal le preguntan sobre los temas de actualidad. Ya ha tenido un enfrentamiento con Susanna Griso, presentadora del espacio. Asegura que intentará arrojar luz a su guerra contra Ángel Cristo, pero hay temas que no está dispuesta a tocar.