Así es la vida actual de Frank Francés, el atractivo tenista que enamoró a Bárbara Rey

Las grabaciones que OKDIARIO ha publicado de Bárbara Rey con Juan Carlos I han marcado un antes y un después dentro de la crónica social de nuestro país. La vedette ha vivido grandes experiencias y algunas afectan a rostros muy conocidos. Su hijo Ángel asegura que en su momento pactó un robado con Frank Francés, el atractivo tenista que le robó el corazón en el año 2000. Pero, ¿qué ha sido de él y cómo es su vida en la actualidad?

Frank ganó mucha popularidad a raíz de su romance con Bárbara, aunque en estos momentos disfruta de una trayectoria completamente distinta. Ha cambiado de vida. Ya no es un rostro habitual en los platós de televisión y tampoco sale en las revistas, pues ha dejado atrás su mediático pasado.

Bárbara Rey con Frank Francés. (Foto: Gtres)

La sombra de montaje siempre persiguió a la ex pareja. Bárbara Rey tenía 50 años y Frank 36, por eso hubo mucha gente que puso en cuestión la relación. Sin embargo, la artista siempre ha defendido que pasó muy buenos momentos al lado de Francés. Tanto es así que aseguró que era el hombre con el que más había disfrutado de forma íntima.

Es director de un club deportivo

Frank Francés se convirtió en un rostro con mucha fuerza mediática, de hecho le ofrecieron participar en Hotel Glam, un concurso parecido a Gran Hermano VIP. Durante un tiempo fue objetivo de algunos reporteros que querían saber los entresijos de su historia con Bárbara Rey. La relación duró únicamente cuatro meses y surgieron bastantes dudas.

Ángel Cristo sostiene que su madre le mandó que hiciera unas fotos mientras ella estaba en una playa con Frank Francés. La presunta intención de la vedette era sacar dinero con este material, pues necesitaba efectivo para continuar con su vida. La operación se llevó a cabo en una playa de Mónaco y vio la luz en el programa ¡De Viernes!

Frank Francés se ha mantenido al margen de toda esta polémica. Es más, se apartó de la pequeña pantalla después de salir de Hotel Glam. Retomó su carrera deportiva e intentó no verse involucrado en nada que tuviera que ver con Bárbara. Actualmente trabaja como director de un club deportivo que fundó su hermano. El centro se llama Club de Tenis Brothers Marbella y está en la Costa del Sol.

El motivo de la ruptura

La ex mujer de Ángel Cristo aseguró en la revista ¡Hola! que fue ella la que rompió su relación con Frank, pues se dio cuenta de que él no estaba enamorado. Antes de que la historia fuera a más decidió cortar por lo sano.

«Llevaba un tiempo notando que lo que él sentía por mí no se parecía en nada al amor. Debido a mis sentimientos por Frank, lo que veía… no quería verlo. Después, lo supe todo por él. Rompí nuestra relación cuando me confesó que no estaba enamorado de mí», confesó durante una de sus exclusivas.

«Lo he pasado muy mal porque le he querido mucho. Pero ahora estoy contenta de haber descubierto que no me quería. En algunos momentos me sentí como si fuese… no voy a decir una vieja, pero sí mayor de lo que soy». La versión de Frank despertó la curiosidad del público y el tema vuelve a estar encima de la mesa, pero el ha optado por pasar página.