Los vídeos ante la juez de los guardias civiles investigados por el narcotúnel: «Hemos sido tontos»

«Me han utilizado o algo, no sé, he sido el tonto», con estas palabras uno de los guardias civiles investigados en el caso del narcotúnel de Ceuta defiende su inocencia ante la juez de la Audiencia Nacional. Sin embargo, el sumario revela que fue uno de los miembros que aportó seguridad a la organización criminal que consiguió introducir droga en España.

OKDIARIO ha accedido a las declaraciones judiciales de los investigados en el caso del narcotúnel de Ceuta. En ellas, al menos dos guardias civiles han dado explicaciones ante la instructora María Tardón tras ser detenidos en la operación Hades.

El primero de ellos fue R. G., quien aseguró ante la juez que no tenía nada que ver con la investigación del narcotúnel de Ceuta. «Yo no tengo nada que ver con esta gente. Ni en esto. Yo no sé… aquí detrás hay alguien que se está beneficiando o se ha beneficiado de algo. Y yo estoy ahí de cabeza de turco o de algo. Algo ha ocurrido y solamente pido que investiguen bien todo, hasta el fondo, porque yo ahí no tengo absolutamente nada que ver», explica al término de su interrogatorio.

La misma posición adquiere otro guardia civil que lleva décadas en el Instituto Armado. Se trata de A. A., que explicó ante la juez que su contacto con las drogas se limitaba a intervenir alijos de miles de kilos durante su etapa profesional.

«Con esa trayectoria tan impecable que tiene usted, según lo está manifestando, durante todos estos años como una persona conocida en Ceuta en el puesto de Guardia Civil. ¿Qué explicación racional le da usted a que esté usted aquí ahora mismo?», le pregunta uno de los abogados. A lo que el guardia civil responde: «Yo creo que he sido tonto, que me han utilizado, algo que no me he dado cuenta».

El letrado le pregunta por lo que no se ha dado cuenta y acaba admitiendo: «Mira, sinceramente, yo hago el trabajo que yo tengo. Yo normalmente controlo ese tema. Nos conocemos un montón de gente».

Por su parte, un tercer guardia civil también trata de desvincularse de los hechos en sede judicial. «A día de hoy, con la ampliación que me ha dado y todos los datos, todavía no sé por qué estoy en esta situación, porque yo no he hecho absolutamente nada de lo que me ha dado nuevo hoy», explica. Y se niega a declarar por recomendación de su abogado. Asegura que no sabe qué hechos se le imputan en ese momento en el que la causa judicial estaba bajo secreto de sumario.

La red del narcotúnel de Ceuta