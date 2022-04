El interrogatorio del titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia a la que era directora territorial de la Consejería de Igualdad de Oltra, Isabel Serra, cuando se produjeron los abusos sexuales el entonces marido de Mónica Oltra, vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, sobre una menor de 14 años, en el centro de acogida donde prestaba servicio como educador y por lo que fue condenado a cinco años de cárcel, dejó claro que la consejería inició su expediente informativo que la redactora, una funcionaria, tituló «información reservada 1» después de que la Fiscalía iniciase sus propias diligencias penales. De su declaración se infiere que Serra ordenó la investigación cuando recibió la orden de su superior, pero también un mes más tarde de que la Fiscalía pidiese información a la Consejería porque había iniciado ya sus propias diligencias penales.

La Fiscalía no lo tuvo fácil, ya que se quejó hasta en dos ocasiones vía mail ante la Consejería porque no le facilitaban la información sobre los abusos cometidos por el entonces marido de la consejera Mónica Oltra y a pesar de que la Directora Territorial de Oltra negó saber que se habían iniciado unas diligencias penales cuando ella encargó «por orden de mi superiora Rosa Molero», directora General de Infancia y Adolescencia de la Consejería de Igualdad de la Generalitat de Valencia. Lo cierto es que durante su comparecencia quedó claro que tanto sus superiores como sus inferiores conocían el inicio de esas diligencias, puesto que la Fiscalía había reclamado insistentemente los informes de incidencia realizados y los peritajes psicológicos.

Finalmente, la consejería remitió un informe solicitado insistentemente por la Fiscalía y fechado el 22 de noviembre de 2017. Fue enviado el 1 de diciembre de ese mismo año. La sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia que condenó por abusos sobre la menor a cinco años de prisión al ex marido de Mónica Oltra decía sobre ese documento que «si bien no está del todo clara su naturaleza (“Información Reservada”), parece emular una suerte de instrucción parajudicial, llevada a cabo por una técnico jurídica de la conselleria de Igualdad a la que se encomienda iniciar su tramitación para “conocer las circunstancias concretas en que se pudieran haber producido los hechos y determinar la veracidad de las acusaciones…”, y añadía la misma sentencia que «por ello, cuanto digamos luego acerca de la valoración como prueba de la pericial del Centro Espill y la de doña (…) le es extrapolable. Con independencia de lo anterior, llama la atención del Tribunal el marcado sesgo de que adolece el citado informe, de principio a fin». La directora Serra dijo durante su declaración que el informe no era «parajudicial», sino «informativo» a lo que el juez tuvo que recordarle la sentencia de la Audiencia Provincial que recoge ese término.

La funcionaria Serra intentó mantener durante todo su interrogatorio que desconocía la existencia de un proceso ya iniciado por la Fiscalía, pero sí conocía los informes internos elaborados por la consejería que se cerraron porque «no había indicios» de que el relato de la menor fuese verídico. Pero en su comparecencia tuvo que reconocer que durante sus vacaciones del verano de 2017 recibió un mail con el sello de urgente de la Fiscalía reclamando las actuaciones realizadas sobre la menor abusada por Ramírez Icardi, entonces marido de Oltra y educador del centro.

Isabel Serra

Isabel Serra terminó por reconocer haber recibido ese mail el 6 de julio, pero «no decía nada de unos abusos sexuales, solo ponía el nombre de la menor», a lo que el juez le recriminó no darle importancia al mail, debido a su formación como abogada y su experiencia como letrada, ya que había trabajado como técnica jurídica en la consejería antes de ser nombrada Directora Territorial, e incluso llegó a preguntarle: «¿Usted sabe diferenciar unas diligencias previas de unas diligencias penales?». Serra se defendió diciendo que «yo lo reenvío a la gente que está en la Consejería en ese momento, que está trabajando y yo estoy de vacaciones».

También llamó la atención del juez que se cerrase por la consejería todas las actuaciones referentes a la menor con un mail de 14 de agosto y, sin embargo, el 16 de agosto la directora general recibiese el encargo de iniciar una nueva investigación interna por parte de su superiora, una vez que el caso de Mayte, la menor abusada, ya había sido judicializado un mes antes.