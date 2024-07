El condenado a 42 años por asesinar al coronel de la Guardia Civil: «Se me fue de las manos”

Pedro Alfonso Casado, el teniente coronel que dirigía la Unidad de Intervención Especial (UIE) de la Guardia Civil, fue asesinado a manos de Pablo Antonio, apodado El Chiqui, cuando intervenía en una pelea en la que también mató a su vecino Dionisio el 1 de julio de 2022. La Audiencia de Valladolid ha condenado a 42 años y medio al culpable del doble asesinato que tuvo lugar en Santovenia de Pisuerga. El juez ha impuesto 18 años por homicidio y atentado por la muerte del alto cargo de la Guardia Civil; 16 años y medio por el asesinato de su vecino y seis años por tentativa de homicidio contra el hijo del segundo. OKDIARIO ha accedido en exclusiva a la declaración final de El Chiqui, que asegura que «se le fue de las manos» el disparo al alto cargo del Instituto Armado.

Fin al juicio del doble asesinato de Santovenia. El hombre que disparó contra su vecino tras una pelea entre su mujer y la esposa del mismo en el rellano de su casa se ha declarado culpable ante el juez. «Fue una discusión entre la mujer de Dionisio y mi mujer. Se querían tirar de los pelos, pero conseguimos quitarlas», explica al juez, señalando que el conflicto llegó hasta la puerta de su casa. «Me quedé guardando la casa porque nos amenazaron, que iban a quemarla, que nos iban a matar a todos. Estaba confuso por los golpes que estaba dando, nos amenazaba desde el descansillo, nos decía la puerta, cabrones y frases parecidas intimidándonos. Abrí la puerta y disparé contra Dionisio», relató.

Agentes de la Guardia Civil se desplazaron hasta el domicilio a los que pidió heroína. «En ese momento estaba enganchado, por eso la pedí, pero no me la dieron», explica ante el juez. Los agentes del Instituto Armado estuvieron aguardando tras la puerta hasta que El Chiqui abrió: «Disparé a la altura de unos 90 centímetros, quería asustarles. No quería matar, ni al Guardia Civil, ni a Dionisio».

Expresando su arrepentimiento, el asesino del teniente coronel de la Guardia Civil también relató ante el juicio en la declaración final que había consumido cocaína, heroína, pastillas y cerveza ese día. Posteriormente, fue trasladado a comisaría donde se le prestó declaración señalando que «estaba demasiado sedado como para acordarse de los hechos».

Sin licencia de armas

El Chiqui no tenía licencia de armas, sin embargo, tenía un fusil en su casa. Según explicó durante su declaración, se encontró el arma en un descampado hace años y tenía balas en casa con las que perpetró el crimen en el que mató a su vecino y al alto cargo de la Guardia Civil. El arma ha sido llevada al juicio en el que la acusación popular la ejerce la Asociación de Víctimas de la Guardia Civil, bajo la dirección letrada del abogado Jorge Piedrafita.

Durante la declaración judicial también incurrió en contradicciones sobre su testimonio durante la instrucción del caso. Sin embargo, El Chiqui ha resultado ser culpable del homicidio contra el guardia civil y su vecino con la atenuante de estado pasional y también ha sido condenado por tenencia ilícita de armas. La condena lleva aparejada igualmente la prohibición del condenado de comunicar y aproximarse a los domicilios de las familias de ambas víctimas durante un periodo de 10 años, a cumplir una vez salga de prisión.

El condenado tendrá que indemnizar a la viuda de su vecino con 80.000 euros, a su hijo Alejandro con 96.000, a su otro hijo Aitor con 90.000, y a otros tres familiares con 18.000 euros a cada uno de ellos. En el caso de la familia del guardia civil asesinado, la condena le impone indemnizar a su viuda, con 120.000 euros, a su hija Adriana, con 96.000, a su hija María, con 120.000, y al hermano del agente, Javier, con 25.000 euros.

El Chiqui permanecerá en la prisión provisional donde cumple condena hasta 2030. Su abogado, sin embargo, ha anunciado que recurrirá el fallo del jurado popular en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) para tratar de rebajar la condena de su defendido a 35 años de cárcel. No obstante, El Chiqui se ha declarado culpable del doble asesinato y ha zanjado su interrogatorio contestando afirmativamente a si sentía el asesinato de las dos personas. «Me arrepiento», ha expresado ante el juez antes de concluir la vista.