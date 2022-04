Corinna Sayn-Wittgenstein contó durante su entrevista exclusiva a OKDIARIO en octubre de 2020 desde Londres cómo fue el viaje a Botswana donde el Rey Juan Carlos se tropezó y se fracturó la cadera. Entre otras afirmaciones, Corinna aseguró que el viaje se había preparado concienzudamente porque el monarca pensaba que había una conspiración en su contra orquestada para obligarle a abdicar. Además, la princesa alemana dejó la puerta abierta a la sospecha cuando afirmó que «el viaje se filtró a propósito» aunque sin acusar directamente a nadie. También detalló cómo ella se convirtió en persona non grata en Zarzuela y, según sus palabras, percibió que era «una amenaza para la Familia Real».

Una de las revelaciones más destacadas de Corinna fue la existencia de un supuesto plan para obligar a Su Majestad a abandonar la jefatura del Estado y así forzar su abdicación en nombre de su hijo, el Rey Felipe VI.“Diría que el viaje de Botswana se preparó a conciencia, con tiempo. Y le explicaré, después de describir brevemente cómo se desarrolló todo, por qué Juan Carlos pensaba que había una conspiración y por qué este viaje se usó para llevar a cabo un plan que llevaba preparándose tiempo ya antes de este viaje”.

Corinna relató que la cacería africana fue filtrada a los medios de comunicación de manera intencionada. “El viaje de Botswana no se filtró al público por medios normales ni convencionales, es decir, normalmente un paparazzi hace una foto, o alguien se va de la lengua y de pronto tienes una noticia que explota en los medios internacionales”. La princesa alemana afirmó en esa entrevista que «el viaje se filtró a propósito». En efecto, como contó Corinna, el viaje del Rey Juan Carlos a Botswana se hizo con el mayor de los secretos. De hecho, ni el propio Mariano Rajoy, presidente del Gobierno en ese momento, conocía la existencia del viaje.

La opinión pública conoció los hechos tras constatar la ausencia del monarca cuando su nieto Froilán se pegó un tiro en el pie y fue ingresado en un hospital de Madrid. Hasta allí acudió la Reina Sofía sin la presencia del monarca. Un hecho que suscitó multitud de preguntas sobre el paradero del Rey.

«El avión lo contraté yo»

Corinna también aprovechó la entrevista exclusiva que concedió a este periódico para desvelar que ella había sido la persona que contrató el jet privado para viajar a Botswana y cómo se aprovechó esa circunstancia para que el Rey regresara a España con la cadera fracturada sin que trascendiera el escándalo. “La mayoría de los españoles no saben que traje al Rey de vuelta en nuestro avión, en el avión que había alquilado para mi familia. No había plan alguno de repatriación montado para traer al Rey lesionado de vuelta a España. Y nadie estaba preparado en aquel viaje, ni siquiera Eyad Kayali, que tiene una estrechísima amistad con Su Majestad, un hombre poderosísimo y asesor superior del Rey Salman de Arabia Saudí…”, aseguró.

Un vuelo de vuelta que no contaba con un plan de evacuación en el caso de que al jefe de Estado le hubiera surgido alguna complicación médica durante su viaje en la aeronave. “Yo habría optado por una evacuación médica de verdad, porque la cosa parecía bastante grave. Pero no, fuimos nosotros quienes trajimos al Rey de vuelta a Madrid”.

Al llegar, Corinna y su familia se trasladaron a un hotel y al día siguiente volaron a Ginebra (Suiza). “Como era un vuelo largo, tuvimos que pasar la noche en el hotel Villamagna, donde me quedé con mi hijo y mi primer esposo, y a la mañana siguiente nos fuimos al aeropuerto sin más. Yo me fui a Suiza con mi hijo y Philip a Londres. Nadie nos sacó a la fuerza del hotel. De hecho, no pasó nada de nada. Nos fuimos sin más”, detalló.