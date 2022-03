El 28 de septiembre de 2020 Eduardo Inda y Manuel Cerdán realizaron a Corinna Sayn-Wittgenstein en el Hotel Connaught de Londres una entrevista exclusiva mundial que provocó un enorme impacto en la opinión pública y tuvo una gran repercusión en los medios de comunicación nacionales e internacionales. En esa entrevista la ex compañera sentimental de Juan Carlos I desveló las amenazas que sufrió del ex director del CNI, Félix Sanz Roldán y que ahora, dos años después, han sido determinantes para que la Justicia inglesa retirara la inmunidad a Juan Carlos I y abra la puerta a que sea juzgado por el acoso a la princesa alemana.

En esa famosa entrevista la ex de Don Juan Carlos relató a OKDIARIO cómo seguía sufriendo una campaña de acoso e intimidaciones que atribuía a los servicios secretos españoles. El incidente más grave fue cuando un desconocido disparó con un rifle contra la vivienda que la princesa germana posee en la campiña británica, a 200 kilómetros de Londres. «Temí por mi vida», confesó la princesa alemana.

«Nos tenían vigilados»

Corinna Sayn-Wittgenstein conversó por última vez con el entonces director del CNI, el general Félix Sanz Roldán, durante un tenso desayuno celebrado en mayo de 2012 a instancias del jefe de los espías españoles. La reunión tuvo lugar en los salones del Hotel el Connaught, el mismo en el que Corinna ofreció a OKDIARIO su primera entrevista ante las cámaras.

«La campaña se intensificó durante el confinamiento del Covid. Dirigida a nosotros muy agresivamente en nuestra propiedad. Dispararon a las cámaras de seguridad, a las ventanas de la propiedad. Trataron de jaquear las cámaras de CTV. Nos tienen vigilados, tienen a mi equipo vigilado… No tenemos duda alguna de eso. ¿Quién dirige todo esto? Podrían ser ya varias las partes interesadas», relató Corinna.

Durante aquella reunión, Sanz Roldán dejó muy claro que Corinna debía dejar de hablar con la prensa y debían cesar todas las filtraciones. Y además lo hizo en un tono que no dejaba lugar a dudas: «Si no seguía sus instrucciones no garantizaba mi seguridad física ni la de mis hijos», explica la ex del Rey emérito.

«Lo que se dijo durante esa conversación, dado lo que había ocurrido ya, me causó miedo. Tenía motivo para temer por mi vida. Lo que se dijo, se dijo de modo para dejar ver un poder absoluto, y el mensaje que me dio era muy claro: que si no seguía las instrucciones, no garantizaba mi seguridad física ni la de mis hijos», sentenció.