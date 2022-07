La directora Territorial de Igualdad y Políticas Inclusivas de Valencia, Carmen Fenollosa, destapó sin querer la caja de los truenos del caso Oltra al presentar en el Juzgado varios documentos, entre ellos un fax con sello de entrada de 28 de julio de 2017 a su Dirección Territorial y a la Consejería de Igualdad, que demostraba que la entonces vicepresidenta Mónica Oltra conoció los abusos de su marido a una menor tutelada por su Consejería mucho antes de lo que dijo en sede parlamentaria. Toda la investigación consta en una pieza que fue declarada secreta el 23 de marzo de 2022 por el mismo juzgado que ha levantado parcialmente esta declaración de secreta el pasado 13 de julio y a la que ha tenido acceso OKDIARIO. En el vídeo se puede ver al juez Vicente Ríos, visiblemente molesto con Fenollosa, desmontó las mentiras de Oltra y sus acólitas funcionarias: «¿Cómo puede no conocer el fax que usted misma aporta?».

Esta nueva actuación fue provocada por la declaración en sede judicial el 3 de marzo de 2022 en el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia de Carmen Fenollosa Egea, directora Territorial de Igualdad y Políticas Inclusivas de la provincia de Valencia. Unas horas antes de hacerlo la representación legal de Fenollosa presentaba en este mismo juzgado un expediente de 103 páginas con un escrito de 96 páginas de documentos.

Durante esa declaración el juez dejó en evidencia a Fenollosa al hacerle notar que «usted ha aportado (…) un fax remitido por este juzgado a la Dirección Territorial de la Consellería el 28 de julio y que dicen literalmente en su escrito que este fax no fue entregado a la Consellería (…). Sin embargo, (…) consta que el auto dictado por este juzgado el 28 de julio tuvo entrada en la Consejería y en la Dirección Territorial el mismo 28 de julio y existen dos registros de entrada. Por tanto, en la Consellería y en la Dirección Territorial se conocía la existencia del procedimiento judicial desde el día 28 de julio (…)».

El magistrado se refería a un documento, en concreto el número 2, que era una copia de un fax con registro de entrada con fecha 28 de julio de 2017 enviado desde el mismo Juzgado y que consistía en un auto dictando medidas de alejamiento del educador Luis Ramírez Icardi, esposo de Oltra y educador en un centro de menores, respecto de Mayte, la menor abusada.

Documento clave

Este documento es clave en el caso Oltra porque demuestra que mintió cuando aseguró siempre que se enteró seis meses después, en agosto de 2017, cuando le llegó a su domicilio una orden de alejamiento a su marido de la menor abusada. Cabe recordar que el 21 de abril de 2021 la vicepresidenta defendió públicamente que ella tuvo conocimiento del caso un 4 de agosto de 2017 cuando recibió en su casa una citación de la policía contra su marido. Sin embargo y frente a la pregunta directa del juez, Fenollosa declaró ayer que Oltra «sí tuvo conocimiento de la orden de alejamiento» tras haberla recibido en la Consejería.

Ramírez Icardi fue sentenciado en diciembre de 2019 a cinco años de cárcel por la Audiencia Provincial de Valencia, ratificada luego por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia y finalmente recurrida ante el Tribunal Supremo, donde está pendiente de resolución. Esta copia de fax fue aportada por la misma Fenollosa al Juzgado, intentando descargar su responsabilidad.

Durante la declaración de Fenollosa, que duró media hora, el juez aprovechó para preguntarle por qué no se le había hecho caso a un auto dictado para la adopción de medidas cautelares, como el alejamiento del marido de Oltra de la menor a 200 metros de la misma y durante seis meses, y que ese auto no se obedeciese hasta finales de agosto y con el traslado de la entonces menor a otro centro y no del educador denunciado, a lo que la interrogada no supo responder.

«Bloqueo mental»

Tras su declaración, la directora territorial de la Consejería de Igualdad, elevó un escrito al Jugado de Instrucción número 15 de la capital de la Comunidad Valenciana en el que alegaba «bloqueo mental» a causa de los nervios durante su comparecencia y aseguraba que su departamento conoció la investigación abierta al entonces marido de la consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas y vicepresidenta primera de la Generalitat valenciana el 8 de agosto. Por tanto, Fenollosa aseguró de esa manera que todo había ocurrido 4 días más tarde de que, según dijo Oltra ante las Cortes Valencianas el 21 de abril del pasado año, ella tuviera un primer conocimiento de los hechos.

Ante estas actuaciones una de las acusaciones populares, en concreto el letrado de la asociación Gobierna-Te, que ejerce la acusación popular junto al partido político VOX, pidió que se abriese esta investigación que dimanó en una pieza secreta, aceptada por el juez que mandó a la Policía Nacional a la consejería de Igualdad para recabar por vía legal y con la suficiente garantía procesal la misma documentación que había aportado Fenollosa a la causa. También pedían un «informe de inteligencia policial y pericial de comunicaciones o hechos por parte de la fuerza especialista de la Policía judicial», cuyo contenido de momento se desconoce.

Toda esta operación se llevó a cabo bajo el secreto de sumario decretado por el juez y para evitar la posible destrucción u ocultación de pruebas el pasado 20 de junio. Un día después Mónica Oltra tuvo que presentar su dimisión y ahora está a la espera de declarar ante el juzgado de Instrucción 15 de Valencia, que investiga si cuando era consejera su departamento conspiró para ocultar pruebas contra su marido en el caso de abusos sexuales sufrido por una menor.