El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha indicado este sábado que Ucrania es escenario de «contraofensivas», aunque sin querer dar más detalles, en una respuesta al anuncio efectuado ayer por su homólogo ruso, Vladimir Putin, sobre el comienzo de un gran contraataque ucraniano en el este del país. «Creo importante que Rusia siempre tenga la sensación de que no les queda mucho tiempo, en mi opinión. En Ucrania ocurren contraofensivas y defensivas. Ahora bien, no voy a comentar en detalle en qué punto están», ha hecho saber.

Zelenski sí que ha avisado a la población de que no se fíe de la información que corre por «varios canales, ni especialmente de la que proporciona Putin», dado que es un contenido que «atraviesa tantos filtros que al final no hay quien se fíe de ella». «Lo mejor es fiarse del Ejército, y yo me fío de ellos», ha añadido.

Hay que recordar que este mismo sábado el Ministerio de Defensa británico confirmó, en su última evaluación del conflicto, una «importante» serie de operaciones realizadas por las fuerzas ucranianas en el este y el sur del país, algunas de las cuales han conseguido romper la primera línea de defensa rusa.

Rusia afirma haber destruido tanques

Las fuerzas armadas rusas han destruido cuatro carros de combate Leopard y un avión de combate MiG-29 en las últimas 24 horas, según Moscú. En concreto, habrían sido destruidas dos columnas de vehículos blindados ucranianos cerca de Novodanilovka y Malaya Tokmachka, en la región de Zaporiyia.

En este ataque han sido destruidos nueve carros de combate, incluidos tres Leopard alemanes y cinco Bradley estadounidenses, un obús francés Caesar, 14 vehículos de transporte de tropas y han muerto 300 militares.

El Ministerio de Defensa ruso ha informado además del derribo de un caza MiG-29 ucraniano cerca de Platonovka, en Donetsk, y de la intercepción de dos misiles de crucero Storm Shadow británicos y diez proyectiles HIMARS estadounidenses. También ha dado cuenta de la destrucción de ocho drones en Donetsk, Lugansk y Jersón.