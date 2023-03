El ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero no pierde ocasión de apoyar a lo mejor de cada casa, sea en Venezuela con el dictador Maduro o, como ha ocurrido ahora al visitar Argentina, al dar un entusiasta respaldo a Cristina Fernández de Kirchner, condenada por corrupción.

Ha sido en el Foro Mundial de Derechos Humanos 2023 organizado por la UNESCO en Buenos Aires, donde tampoco ha faltado Baltasar Garzón, que también se sumó al apoyo a la aún vicepresidenta argentina. Es el llamado Grupo de Puebla en el que figuran los más destacados políticos de la izquierda latinoamericana como Evo Morales o Rafael Correa.

Sobre Cristina Fernández de Kirchner pesa una condena de 6 años de prisión e inhabilitación perpetua por lo que el tribunal sentenciador ha descrito como «un hecho de corrupción estatal de un perjuicio descomunal» por una red de contratos de obra pública entre los años 2007 y 2015.

La excusa del encuentro era en realidad presentar el libro Objetivo: Cristina. El lawfare (guerra judicial) contra la democracia en Argentina, cuyo título no deja lugar a dudas sobre su contenido y destino.

De Kirchner también ha sido protagonista más allá de su país por el presunto atentado que sufrió el 1 de septiembre del pasado año. Un extraño intento de asesinato de la vicepresidenta argentina sobre el que pesan muchas sombras. De hecho, buena parte de sus conciudadanos considera que fue un montaje de la propia Kirchner para victimizarse.

Zapatero es los que creen que fue realmente un magnicidio: «Me impactó que te quisieran matar. Me impactó por Argentina y por ti que la violencia política volviera a este país que tanto luchó por una democracia sin violencia política».

Derrota judicial

En cuanto a su condena Zapatero también fue claro: «Jamás en mi carrera política inicie una acción judicial contra mis adversarios porque sabía que les ganaba en las urnas, en el Parlamento y el debate público que es lo que hay que hacer en democracia».

Más aún el colombiano Ernesto Samper quien aseguró que los presentes en el encuentro del Grupo de Puebla no necesitan «leer la sentencia para que tus amigos sepamos que eres inocente». Evo Morales, por su parte, aseguró que, según ha publicado el periódico La Nación, «cuando no nos derrotan política, electoral o culturalmente, intentan judicialmente, y es el caso de la hermana Cristina».

La también presente abogada brasileña Gisele Ribocom afirmó que se investigarán las causas por las que se imputa a Fernández de Kirchner: «Como juristas, nosotros vamos a denunciar a la Justicia argentina, que por un lado no muestra interés en investigar el atentado, y a la vez muestra saña contra la vicepresidenta».

Fernández fue acusada de participar presuntamente en una trama para defraudar al Estado a través de la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz durante su gestión como presidenta (2007-2015) y la del expresidente y su marido difunto, Néstor Kirchner (2003-2007), en la llamada causa Vialidad, que el juez español Baltasar Garzón -también en el acto- ha calificado de «engendro de 1.600 páginas que no llamaría sentencia».

Incluso el presidente argentino, Alberto Fernández, ha expresado su apoyo a su vicepresidenta y su condena al lawfare: «El neoliberalismo está atentando ahora mismo contra los pilares de la vida común tal como la conocemos. Lo vimos en Bolivia con Evo (Morales) y lo vimos en Brasil con (Luiz Inácio) Lula (Da Silva), lo vimos en Ecuador con el querido expresidente (Rafael) Correa, lo vemos en Argentina con Cristina Fernández de Kirchner».

Cristina, agradecida

Por su parte, Cristina Fernández de Kirchner agradeció el apoyo mostrado por todos los presentes en el Foro Mundial de Derechos Humanos y ha afirmado que no le interesa si le van a condenar, sino que le preocupa «construir un Estado democrático en el que las garantías de la Constitución no sean cartón pintado». Entre el público se podían escuchar gritos de «Cristina presidenta» con todos los asistentes en pie, incluido Zapatero.

Y por supuesto no pudieron faltar los ataques de Kirchner a la prensa de la polémica política argentina: «El lawfare no se explica sin los medios de comunicación. Las sentencias se escriben en los medios y después un juez y un fiscal las suscriben». Según ella, lo suyo no fue corrupción y lo que hizo su gobierno fue «redistribuir el ingreso e igualar a la sociedad».