Los yihadistas de Estado Islámico (ISIS) han reivindicado este viernes la autoría del atentado terrorista perpetrado en el interior de la sala de conciertos Crocus City Hall, en el noroeste de la capital de Rusia, Moscú, que se ha acabado con la vida de al menos 62 personas y ha dejado heridas a más de 100. El mismo ISIS ha asegurado que los autores del peor atentado en Moscú en 20 años han logrado huir. Se da la circunstancia de que EEUU ya alertó de que un atentado similar podía producirse en Moscú.

El atentado ha sido reclamado por el grupo en un comunicado difundido por sus servicios de propaganda. Los cinco atacantes han accedido al edificio vestidos de camuflaje y armados con metralletas y han realizado numerosas ráfagas de disparos contra civiles.

Este suceso se produce apenas dos semanas después de que la embajada estadounidense en Moscú advirtiera de un riesgo «inminente» de ataque terrorista contra grandes concentraciones de personas en la capital rusa, recomendando a sus ciudadanos evitar aglomeraciones.

«Estamos monitorizando informes de que extremistas tienen planes inminentes de atacar grandes concentraciones de gente en Moscú, incluyendo conciertos, y se debe aconsejar a los ciudadanos estadounidenses que se abstengan de acudir a estos lugares durante las próximas 48 horas», señaló el pasado 8 de marzo la sede diplomática en una alerta de seguridad publicada en su página web.

🚨U.S. STATE DEPARTMENT: «The Embassy is monitoring reports that extremists have imminent plans to target large gatherings in Moscow, to include concerts, and U.S. citizens should be advised to avoid large gatherings over the next 48 hours.»

— Breaking911 (@Breaking911) March 8, 2024