Riego de gran atentado en Moscú en 48 horas. Así lo avisa EEUU a través de su embajada en Moscú, que ha advertido de un riesgo «inminente» de atentado terrorista contra grandes concentraciones de personas en Moscú, por lo que ha recomendado a los ciudadanos estadounidenses que eviten las aglomeraciones.

«Estamos monitorizando informes de que extremistas tienen planes inminentes de atacar grandes concentraciones de gente en Moscú, incluyendo conciertos, y se debe aconsejar a los ciudadanos estadounidenses que se abstengan de acudir a estos lugares durante las próximas 48 horas», ha señalado este jueves la sede diplomática en una alerta de seguridad publicada en su página web.

Asimismo, ha reiterado que recomienda «evitar las aglomeraciones» y ha pedido a la población que supervise los medios locales y tenga cuidado de su entorno. También ha recordado que Washington estableció la alerta de viaje en nivel 4 para Rusia, pocos días después del inicio de la invasión a Ucrania, por lo que recomienda a los estadounidenses no viajar a territorio ruso.

🚨U.S. STATE DEPARTMENT: «The Embassy is monitoring reports that extremists have imminent plans to target large gatherings in Moscow, to include concerts, and U.S. citizens should be advised to avoid large gatherings over the next 48 hours.»

Horas antes, el Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia anunció que había frustrado un atentado planeado por una presunta célula del grupo terrorista Estado Islámico contra una sinagoga en Moscú. «Se han logrado suprimir las actividades de una célula terrorista internacional prohibida en Rusia, cuyos miembros estaban planeando un atentado contra una de las instituciones religiosas judías en Moscu», indicó la Inteligencia rusa.

Además, señaló que los presuntos implicados se encontraban en la provincia de Kaluga, donde los miembros de la supuesta célula han sido «neutralizados». «Durante las investigaciones, se estableció que los milicianos preparaban ataques contra los asistentes a sinagogas mediante el

Esta alerta se produce el mismo día que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señala que más de 500 objetivos en Rusia serán objeto de sanciones, y que «es importante recordar que no es solamente el Gobierno de Estados Unidos quien toma estas medidas».

Por otra parte, este jueves, el presidente norteamericano, Joe Biden, se reunió con Yulia y Daria, la viuda y la hija de Alexéi Navalni, respectivamente. Biden volvió a mencionar que Vladímir Putin es responsable de la muerte del opositor al Kremlin, y que parte de las nuevas sanciones irán dirigidas contra el presidente ruso, personalmente. Tras ser calificado por Biden de «loco hijo de puta», Putin considera que sus insultos son producto de la tensa situación política interna que se vive actualmente en Estados Unidos.

Today, I met with Yulia and Dasha Navalnaya – Aleksey Navalny’s loved ones – to express my condolences for their devastating loss.

Aleksey’s legacy of courage will live on in Yulia and Dasha, and the countless people across Russia fighting for democracy and human rights. pic.twitter.com/aiCcgTrws3

— President Biden (@POTUS) February 22, 2024