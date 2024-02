El misterio rodea la muerte Alexei Navalni, el mayor opositor a Putin hasta el momento; nada se sabe del paradero de su cadáver, lo que hace sospechar a la familia que las autoridades rusas están esperando que se les pasen los efectos del veneno que hayan usado para matarle antes de entregarles el cuerpo. Sobre su cadáver, una televisión rusa ha emitido unas imágenes de una cámara en la calle donde se ve su presunto traslado en un convoy de cuatro vehículos.

Un sitio web independiente ruso ha analizado las imágenes de una cámara que mostraban un convoy de vehículos que se dirigía desde la colonia penitenciaria hacia Salekhard. Uno de los vehículos podría trasladar el cuerpo sin vida del opositor. La grabación se hizo la noche del 16 al 17 de febrero.

En ella, se ve un primer coche policial, seguido de un Sedán gris sin marcas. En tercer lugar, se ve una furgoneta del Servicio Federal penitenciario, que es la que se sospecha que traslada el cadáver de Navalni. Cierra la caravana otro vehículo policial, según se ve en las imágenes difundidas por el portal Meduza.

Este medio cita otra publicación de Novaya Gazeta. Jewrop, quien asegura que ha logrado contactar con uno de los prisioneros del centro donde estaba preso Navalni. Según su relato, hubo disturbios en la colonia de la prisión que comenzaron el jueves por la noche. El viernes se informó de la muerte de Navalni. Pero al recinto no llego uni una ambulancia, según su relato.

Como ha informado OKDIARIO, uno de los paramédicos que vieron el cadáver de Navalni asegura que tenía hematomas en su rostro y su pecho. Nada se sabe de la autopsia.

Independent news outlet Mediazona has obtained surveillance footage that shows a convoy of security vehicles leaving the IK-3 prison on the night after #AlekseiNavalny’s death. The video was recorded on the night of February 16-17. #Navalny pic.twitter.com/sTKKyM6CBW

— Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) February 19, 2024