Dos días después de conocerse la sospechosa muerte de Alexei Navalni en una prisión rusa cercana al Círculo Polar, algunos medios de publicación rusos aseguran que el cadáver del disidente ruso tenía «hematomas por convulsiones». Las fuentes de esa noticia serían algunos paramédicos que atendieron a Navalni, opositor de Vladímir Putin, tras fallecer en prisión el pasado 16 de febrero. Esos paramédicos habrían roto el silencio en la prensa rusa y han revelado los primeros detalles sobre la muerte del líder político.

Según la información oficial, Navalni se encontraba recluido en la colonia penal IK-3, ubicada en la remota ciudad de Kharp, al noreste de Moscú. Pero lo cierto es que la madre del opositor ruso se desplazó ayer a la morgue donde les indicaron que estaba el cuerpo, pero estaba cerrada y les negaron que se encontrara allí.

Alexey’s lawyer and his mother have arrived at the Salekhard morgue. It’s closed, however, the colony has assured them it’s working and Navalny’s body is there. The lawyer called the phone number which was on the door. He was told he was the seventh caller today. Alexey’s body is… pic.twitter.com/CsPbONUBrn

— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) February 17, 2024