¿Dónde está Navalni? Ésa es la pregunta que se hace medio mundo después de que los abogados del principal opositor a Putin, Alexéi Navalni, haya desaparecido de la cárcel en la que cumplía condena sin que se tengan noticias de él desde hace ya una semana. La desaparición del disidente es aún más sospechosa al producirse antes de dos vistas programadas para pedir que les sean rebajadas sus condenas.

Navalni se encuentra cumpliendo varias penas que le ha impuesto el sistema judicial ruso y que suman más de 30 años de cárcel. Unas condenas bastante arbitrarias, según varios organismos internacionales. Sus colaboradores, sus abogados y su familia están convencidos de que el Kremlin de Putin quiere silenciarlo trasladándolo a otra prisión lejos de Moscú; ocultarlo en el infierno penitenciario ruso.

«Séptimo día. No sabemos qué pasa con Navalni», ha escrito este martes el equipo del opositor a Putin desaparecido en un escueto mensaje en su canal de Telegram.

Today, as on Friday, the lawyers tried to get to IK-6 and IK-7 — two colonies in the Vladimir region where Alexey @navalny might be. They have just been informed simultaneously in both colonies that he is not there.

We still don’t know where Alexey is.

— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) December 11, 2023