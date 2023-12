Alexei Navalni, el principal opositor de Putin, ha desaparecido de la cárcel en la que estaba preso; eso al menos han denunciado los abogados del opositor ruso, que llevan seis días sin tener constancia de cuál es su paradero. No han logrado localizarlo en prisión y no ha comparecido en una vista judicial prevista para este lunes.

El entorno del disidente ruso sospecha que puede haber sido trasladado a otra prisión, pero no sabe a cuál. Navalni fue envenenado en agosto de 2020, según las pruebas toxicológicas que se le hicieron en Alemania tras aterrizar de urgencia el avión donde viajaba. Todos recordamos sus gritos de dolor en la aeronave.

«Es el sexto día en que no sabemos dónde está Alexei y qué le pasa», ha advertido su portavoz, Kira Yarmish, en su cuenta de redes sociales, donde ha explicado que los abogados se han desplazado hasta a dos cárceles en las que les han notificado que no les consta su presencia.

Today, as on Friday, the lawyers tried to get to IK-6 and IK-7 — two colonies in the Vladimir region where Alexey @navalny might be. They have just been informed simultaneously in both colonies that he is not there.

We still don’t know where Alexey is.

— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) December 11, 2023