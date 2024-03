El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha agradecido este domingo a los rusos su voto y su apoyo en las elecciones presidenciales, en las que ha arrasado por una amplia mayoría como estaba previsto. «Quiero dar las gracias a los ciudadanos de Rusia, que han acudido a los colegios electorales y han votado», ha señalado Putin después de que los sondeos a pie de urna y los primeros resultados le otorgasen la victoria con el 88% de los votos. «Nadie podrá aplastarnos», ha indicado, que ha destacado que «la prioridad es lograr los objetivos en Ucrania».

Según los resultados preliminares presentados por la jefa de la Comisión Electoral Central de Rusia (CEC), Ella Pamfilova, Vladimir Putin lidera las elecciones presidenciales con 15,7 millones votos emitidos con un 87,97% de los votos.

En segundo lugar, se encuentra el diputado de la Duma Estatal, del Partido Comunista de la Federación Rus, Nikolai Kharitonov con 681.309 con el 3,8% de los votos. En tercer lugar, está el vicepresidente de la Duma Estatal, miembro del partido Nuevo Pueblo, Vladislav Davankov, con 667.448 votos (3,73%). En cuarto lugar, está el jefe del partido LDPR, Leonid Slutsky, 529.260 (2,96%).

La guerra con Ucrania y la sombra del opositor Alekséi Navalni, que ha fallecido en una cárcel del Ártico hace semanas, han planeado sobre los tres días de elecciones presidenciales en Rusia: Ucrania ha atacado en repetidas ocasiones refinerías de petróleo en Rusia, bombardeado regiones rusas y tratado de traspasar las fronteras rusas. Mientras, este domingo, la oposición ha querido brindar tributo a Navalni, que murió el 16 de febrero, con manifestaciones en las 11 regiones de Rusia, a las doce del mediodía.

Durante su discurso, Putin ha expresado «especiales palabras de gratitud a nuestros soldados… que cumplen la importantísima tarea de proteger a nuestro pueblo», en referencia a la guerra en Ucrania. «No importa quién o cuántos quieran intimidarnos, no importa quién o cuántos quieran suprimirnos, nuestra voluntad, nuestra conciencia: nadie ha conseguido nada parecido en la historia. No ha funcionado ahora y no funcionará en el futuro. Nunca», ha destacado Putin.

El presidente de Rusia también ha tenido palabras por la muerte del líder de la oposición, Alekséi Navalni, que ha calificado como un «triste acontecimiento». Asimismo, ha destacado que iba a ser liberado en un intercambio de prisioneros.

En concreto, utilizando su nombre en público por primera vez en años, Putin ha afirmado que «en cuanto al señor Navalni. Sí, ha fallecido. Es un acontecimiento triste», para añadir después: «Unos días antes de que el señor Navalni falleciera, algunos colegas me dijeron… que había una idea de intercambiar al señor Navalni por algunas personas que están en prisión en países occidentales… Dije: ‘Estoy de acuerdo’».

Respecto al los diferentes actos de boicot, Putin ha señalado que las fuerzas del orden van a tomar medidas contra las personas que han roto y pintado papeletas en las elecciones presidenciales: «Sobre la gente que ha estropeado sus papeletas… Hay que ocuparse de ese tipo de personas». Mientras, ha destacado que no ha tenido «ningún efecto» la protesta de los rusos que se han manifestado en recuerdo de Navalni.