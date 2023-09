Vídeo, que se ha hecho viral este jueves, donde se puede ver cómo un invitado a una boda en Jordania mata con un fusil de asalto AK-74U al novio durante la tradicional celebración previa a la ceremonia entre la familia y los amigos del futuro marido. En las imágenes, grabadas por otro invitado, se puede observar cómo uno de los asistentes dispara mientras baila en la fiesta el fusil de asalto compacto, diseñado como el AK-47 por el ruso Mikhail Kalashnikov. Es entonces cuando al bajar el brazo izquierdo dispara al novio de la boda, que muere después en el hospital de urgencia al que es trasladado en la gobernación de Ma’an en Jordania, según el portavoz de la Dirección de Seguridad Pública, Amer Al-Sartawi.

La novia, que fue notificada posteriormente, se encontraba en un salón de belleza preparándose para la ceremonia, que tenía previsto celebrarse al día siguiente. El novio Hamzeh Al Fanatse, que era policía, se encontraba, como se puede ver en el vídeo, en una fiesta previa con su familia y amigos, donde tradicionalmente en Jordania se celebra con música, té, bailes y disparos al aire con fusiles de asalto.

Desde la Dirección de Seguridad Pública, se ha condenado la muerte de Fanatseh y ha instado a los ciudadanos de Jordania a unirse a sus esfuerzos para poner fin a este «hábito mortal».

Este suceso no es el primero en el que muere el novio, novia o invitado en una boda en Jordania, debido a que es habitual disparar con este tipo de fusiles de asalto compactos en esta región en este tipo de celebraciones. Sin embargo, después de varias muertes por disparos con estos fusiles de asalto, se ha prohibido en el país esta costumbre, a la que se ha acompañado de una campaña de sensibilización, que lleva el nombre de «No mates tu felicidad».

El artículo 330 del Código Penal establece hasta tres meses de prisión, una multa de 1.000 dinares jordanos o ambas penas por el uso no autorizado de armas de fuego o explosivos. En caso de que el acto cause la muerte, el autor será castigado con trabajos forzados durante un periodo no inferior a 10 años.

La opinión pública en Jordania empezó a volver en contra de esta práctica en 2015, cuando un tiroteo en una de estas celebraciones en la ciudad septentrional de Irbid causó la muerte de un niño. Fue entonces cuando se decidió prohibir esta costumbre.