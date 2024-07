El vídeo de la conversación del Servicio Secreto en el atentado contra Trump: «¡El tirador está muerto!»

El video del atentado contra el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, muestra la profesionalidad con la que el servicio secreto actuó para salvarle la vida al dirigente republicano. Los agentes, que se abalanzaron sobre Trump en el mismo momento en el que comenzaron a escucharse detonaciones, le cubrieron con sus cuerpos mientras que el político se encontraba tumbado en el suelo. Durante esos instantes de tensión varios miembros del servicio secreto hablan con el ex presidente para saber si está bien. «Señor, ¿cómo está? ¿cómo está?», se escucha. Acto seguido y cuando ven que Trump continúa con vida, le dicen que necesitan salir del escenario. «¡El tirador ha caído, necesitamos movernos!», grita uno de los agentes.

Después de estos críticos segundos el servicio secreto ayuda a Trump a levantarse del suelo mientras este pide que le dejen coger sus zapatos. «¡Esperad, esperad!», les dice Donald Trump quien aprovecha para levantar el puño en señal de victoria y gritar «¡luchad, luchad!» a sus seguidores. En ese momento el servicio secreto se lleva al ex presidente y los asistentes al mitin corean «¡USA, USA!».

Cabe decir que una de las balas impactó en la oreja derecha de Donald Trump y el tirador, que se situó a más de 100 metros del mitin, fue abatido por los francotiradores del servicio secreto. El atacante fue identificado como Thomas Mathiew Crooks, un hombre de unos 20 años vecino de Bethel Park, en Pensilvania, el mismo estado donde se celebraba el mitin en el que fue atacado Trump. Se desconoce de momento la motivación del atentado contra el dirigente político.

El momento del ataque fue captado por el periodista de The New York Times, Doug Mills, quien logró fotografiar la trayectoria de una de las balas que voló a escasos centímetros de la cabeza del ex presidente. Mills explica en una entrevista en su periódico que, en el momento del ataque, escuchó «tres o cuatro detonaciones fuertes» y que en un primer momento pensó que era un coche. «Lo último que pensé fue que era una pistola», afirma.

El periodista comenta que siguió tomando fotografías al situarse justo delante del atril donde Donald Trump estaba hablando pero que al ver que el ex presidente se agachó tras esas detonaciones pensó que algo había pasado. «Todos los agentes empezaron a correr hacia el escenario y prácticamente lo cubrieron por completo. Podía oírlos gritar. Al principio alguien decía: ‘Señor, señor, señor’», explica.

Mills afirma que tras esto, los francotiradores del servicio secreto se situaron en el escenario y que instantes después pudo ver como Donald Trump seguía vivo al levantarse del suelo y alzar el puño en señal de victoria. «Seguí tomando fotografías. Por más duro que se viera en esa foto con el puño en actitud desafiante, en la siguiente toma se veía completamente agotado», revela.

Durante su entrevista también detalla que ocurrió en el mitin tras el atentado. El periodista cuenta que la gente gritaba y que escuchó como un hombre había sido alcanzado por una de las balas. Luego las autoridades los retuvieron en una carpa durante treinta minutos.