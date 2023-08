Después de las escandalosas declaraciones del hijo del presidente comunista de Colombia, Nicolás Petro, apuntando directamente a su padre y a la financiación ilegal de la campaña que le llevó a la victoria el pasado año, han ido apareciendo nuevos datos e informaciones que exponen el elevado nivel de vida que llevaba Petro hijo, del que resulta difícil creer que su padre no sólo no supiera nada sino que la procedencia presuntamente delictiva de dichos fondos no le hubiera hecho reaccionar en consecuencia.

Gustavo Petro siempre se miró en los hijos de los ex presidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos de quienes permanentemente se burlaba. Por ejemplo, hace cuatro años fue preguntado por un influencer en YouTube sobre la diferencia que existía entre él y los hijos de Álvaro Uribe, Tomás y Jerónimo, así como con los del también ex presidente, Juan Manuel Santos, Martín y Esteban. Nicolás Petro no dudó en mofarse de ellos y destacar que, a diferencia de sus homólogos, no contaba con privilegios ni negocios millonarios, sino que simplemente era «un joven humilde».

«No soy multimillonario; al contrario soy un joven humilde», agregó. Sin embargo, todo ello choca con la contestación que el fiscal del caso, Mario Burgos, le dio esta semana al increparle un «por Dios, señor Nicolás» y relatarle todas las compras y excentricidades que el hijo del presidente comunista de Colombia adquirió con dinero de procedencia presuntamente delictiva.

De acuerdo con la fiscalía las compras fueron «desproporcionadas» al tener en cuenta que el dinero no tenía justificada su procedencia y tampoco coincidía con el sueldo que percibe como diputado de la región del Atlántico, cerca de 3.500 euros mensuales, una cantidad que multiplica casi por 10 el salario medio en el país donde no llega ni a los 400 euros mensuales.

«Usted tenía en su cuenta 61.000 euros, pero hizo gastos por valor superior a los 200.000 euros en 2022», le recriminó el fiscal quien añadió que fue imposible que dicho dinero procediera de su actividad profesional. «Compró un coche Mercedes Benz por valor de 44.000 euros, pagado en efectivo, para entregarlo a su mujer, Daysuris Vásquez, y ponerlo a nombre de otra persona, el padre de ella, y después a su hermana y claro ninguno de ellos podrían soportar ese gasto», le increpó el ministerio público.

Al parecer el hijo del presidente Petro también recibió altas sumas de dinero por parte de algunos empresarios en la ciudad de Bogotá procedentes de Cúcuta. «Usted recibió una furgoneta de lujo de un mega contratista de Villaviciencio», volvió a insistirle el fiscal en una estrategia de acorralamiento al hijo del presidente.

Otra de las grandes operaciones de Nicolás fue una mansión en Barranquilla por la que pagó más de 360.000 euros. «Usted incrementó su patrimonio de manera injustificada. Se comportó como un miembro arribista de la clase media. Perdóneme, señor Nicolás, pero se lo tengo que decir».

La lista de ingresos y movimientos económicos no terminó ahí. En una clara muestra de que la justicia había estado realizando un trabajo minucioso sobre el enriquecimiento injustificado del hijo del mandatario colombiano, el fiscal le sacó también los 90.000 euros recibidos del narcotraficante, ‘Turco’ Hilsaca a través de su hijo en un apartamento de Barranquilla en presencia de la ex mujer de Gustavo Petro, Day Vásquez, quien desató el caso hace unos meses.

De hecho, Vásquez ha admitido haber escondido en maletas y cajas fuertes grandes sumas de dinero que Nicolás Petro tenía para la campaña electoral de su padre, testimonio que le podría ayudar como atenuante pero que no la exonera de administrar y ocultar dinero procedente de actividades ilícitas.