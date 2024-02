La Unión Europea acuerda por unanimidad una ayuda de 50 millones de euros para Ucrania

La Unión Europea ha acordado por unanimidad otorgar a Ucrania una ayuda de 50.000 millones de euros en los próximos cuatro años dentro del presupuesto comunitario a largo plazo.

«Los 27 líderes han acordado un paquete de apoyo adicional de 50.000 millones de euros para Ucrania dentro del presupuesto de la UE», ha informado el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, a través de un mensaje en la red social X (antes Twitter).

Charles Michel (@CharlesMichel) February 1, 2024