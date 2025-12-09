Trump y Netanyahu se reunirán el 29 de diciembre para discutir el plan de paz sobre Gaza

El Gobierno de Israel ha confirmado que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, se reunirá con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 29 de diciembre para tratar la evolución del plan de paz para la Franja de Gaza.

El acuerdo se enfrenta a un momento especialmente crucial: el Gobierno israelí asegura que seguirá en sus posiciones en el interior del enclave hasta que los terroristas de Hamás liberen al último rehén y entreguen las armas.

Hamás ha contemplado la lejana posibilidad de admitir este último aspecto pero primero quiere que se concrete el despliegue de una fuerza internacional de seguridad en Gaza que vaya retirando paulatinamente a las fuerzas israelíes.

En este contexto, el portavoz del Gobierno israelí, Shosh Bedrosian, ha confirmado la cita para el lunes 29 de diciembre, en la que Trump y Netanyahu «discutirán los futuros pasos y fases, así como la fuerza internacional de estabilización», según recoge el diario israelí Times of Israel.

El Gobierno, sin embargo, no ha querido confirmar otros aspectos como los divulgados por el canal N12 de la televisión israelí, que habla de un viaje de ocho días con hasta dos reuniones entre Netanyahu y Trump durante la visita del primer ministro israelí, que tendría lugar en la propiedad de Trump en Mar-a-Lago , en Florida.

Washington estaba trabajando intensamente para que el presidente egipcio, Abdelfatá al Sisi, también pudiera asistir al encuentro, como mediador internacional y vecino de Gaza. Durante su visita de ocho días, el primer ministro israelí también se reuniría con el vicepresidente JD Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth.