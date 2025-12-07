Qatar se descuelga del plan de Trump para reconstruir Gaza: «No vamos a pagar lo que Israel ha destruido»

El primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, ha anunciado este domingo 7 de diciembre en el Foro de Doha que se celebra estos días en su país que no va a financiar la reconstrucción de la Franja de Gaza. «No vamos a pagar lo que Israel ha destruido», ha destacado Al Thani, que también ha rechazado reubicar en su país a los palestinos de la Franja de Gaza. Al Thani ha limitado su intervención únicamente a la ayuda humanitaria a los palestinos de la Franja de Gaza y ha reiterado su apoyo al plan de Trump.

Las declaraciones se han producido durante una entrevista en Foro de Doha, un encuentro diplomático anual que reúne a líderes políticos, expertos internacionales y medios de comunicación de todo el mundo. «Cuando hablamos de Gaza, Israel arrasó esta tierra», ha destacado el primer ministro de Qatar. Este país ha albergado durante años a los líderes terroristas de Hamás.

La negativa de Qatar plantea una incertidumbre enorme sobre quién asumiría los costos de rehabilitación. Doha se ha considerado tradicionalmente un donante dispuesto a colocar menos condiciones a su ayuda que otros países del Golfo, como Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudí, que han dejado claro que no ofrecerán fondos a menos que se avance hacia la creación de un Estado palestino, condición que Israel rechaza.

Rechazo a la reubicación de los gazatíes

Al Thani también ha dejado claro que Qatar no apoyará la reubicación de los ciudadanos de Gaza fuera de su territorio: «Tienen derecho a elegir dónde vivir, y no quieren abandonar su país», ha subrayado, defendiendo el derecho de los palestinos a permanecer en su tierra.

El primer ministro qatarí precisó que los fondos de su país se destinarán únicamente a aliviar el sufrimiento de los palestinos y solo se enviarán si se determina que la ayuda internacional disponible es insuficiente ha destacado que «nuestros pagos sólo irán destinados a ayudar al pueblo palestino si vemos que la ayuda que les llega es insuficiente».

Al Thani ha recordado que en años anteriores, el envío de fondos qataríes a Gaza contaba con la aprobación de diversos Gobiernos y agencias de seguridad de Israel, como el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu, las agencias del Mossas y el Shin Bet y los ministerios de Asuntos Exteriores y Defensa de Israel: «Hemos tratado con todos ellos… todos estuvieron implicados», ha afirmado, subrayando que Israel conocía y autorizaba la entrada de estos fondos antes del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

¿Cuánto cuesta la reconstrucción de Gaza?

Según la ONU, la reconstrucción de Gaza podría costar aproximadamente 70.000 millones de dólares (60.141 millones de dólares), dado que alrededor del 75 % de los edificios en la Franja han sido afectados o destruidos, y barrios enteros han quedado completamente arrasados.

Compromisos de la UE y China

Unión Europea : en abril prometió 1.870 millones de dólares ( 1.600 millones de euros ).

China: el presidente Xi Jinping ofreció recientemente 100 millones de dólares en ayuda (85,9 millones de euros).

Apoyo al Plan de Paz de Trump

El primer ministro ha expresado su respaldo al plan de paz del presidente de Estados Unidos Donald Trump y ha criticado a Israel: «Vemos que los bombardeos continúan incluso mientras hay un alto el fuego en vigor. Todo depende de cómo podamos asegurarnos de que Israel se detenga en este nivel y no escale más».

Al Thani también ha criticado la política interna israelí, afirmando que el país no es un socio dispuesto a la paz, debido al peso de la derecha en Israel: «No podemos seguir siendo rehenes de la extrema derecha y de la agenda de los extremistas». Según su análisis, las resoluciones aprobadas contra la solución de dos Estados están alejando a la región de cualquier posibilidad real de paz duradera.