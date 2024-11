El ‘machista’ Trump elige como jefa de gabinete a Susie Wiles, la primera mujer en este cargo

El ganador de las elecciones de Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho los primeros nombramientos de su Administración y ha elegido a la directora de campaña, Susie Wiles, como jefa de gabinete de la Casa Blanca, convirtiéndose así en la primera mujer en ostentar este cargo. El segundo mandato del republicano comenzará el 20 de enero de 2025.

«Susie Wiles me ha ayudado a lograr una de las mayores victorias políticas en la historia de Estados Unidos, y fue una parte integral de mis exitosas campañas electorales de 2016 y 2020. Es fuerte, inteligente, innovadora, y es universalmente admirada y respetada», ha explicado el candidato republicano en un comunicado.

Asimismo, ha afirmado que Wiles «continuará trabajando incansablemente por ‘hacer Estados Unidos grande de nuevo’», en referencia al eslogan Make America Great Again (MAGA, por sus siglas en inglés). También ha defendido que «es un honor bien merecido tener a Susie como la primera mujer jefa de gabinete en la historia de EEUU». Ello, a pesar de que los demócratas le han tachado repetidamente de «machista». «No me cabe duda de que hará que nuestro país se sienta orgulloso», ha defendido.

Al respecto también se ha pronunciado el número 2 de Donald Trump, J.D. Vance, que ha celebrado la decisión asegurando que «es una gran noticia» porque Wiles «ha sido un gran activo» durante la campaña y también «lo será» en la Casa Blanca. «Además, es muy buena persona. ¡Adelante!», ha escrito a través de su perfil en la red social X.

This is great news. Susie was a huge asset to President Trump on the campaign and will be a huge asset in the White House. She’s also just a really good person. Onward! pic.twitter.com/Yj1aLYK4So

— JD Vance (@JDVance) November 7, 2024