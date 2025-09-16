Trump revela que EEUU atacó tres embarcaciones de Venezuela con narcotraficantes en el Caribe

Donald Trump, presidente de EEUU, ha dicho este martes que las fuerzas estadounidenses han atacado tres embarcaciones en el mar Caribe procedentes de Venezuela con narcotraficantes a bordo. El presidente republicano ha señalado que no han sido dos barcos los atacados por Estados Unidos, como había informado hasta el momento, sino tres. «Derribamos barcos. En realidad fueron tres barcos, no dos, pero ustedes vieron dos», ha dicho Trump en rueda de prensa desde la Casa Blanca. El presidente estadounidense informó el lunes de la destrucción de una embarcación en la que murieron tres pasajeros.

El líder estadounidense ha respondido a las declaraciones de Nicolás Maduro, dictador de Venezuela, en las que acusó a Trump de querer invadir su país. «Dejen de enviar a miembros del Tren de Aragua a los Estados Unidos. Dejen de enviar drogas a los Estados Unidos», fue la respuesta de Trump.

El presidente de Estados Unidos ha hablado sobre una tercera embarcación de narcotraficantes destruida un día después de informar del ataque contra una lancha en la que, según aseguró el propio Trump, murieron tres personas a las que se refirió como «terroristas». La Casa Blanca también informó que la embarcación transportaba cocaína y fentanilo.

El Gobierno de Venezuela ha denunciado que un «destructor» de Estados Unidos, abordó de manera «ilegal» y ocupó durante ocho horas una embarcación venezolana con «nueve pescadores» que estaban en aguas del país suramericano. Los ataques a las embarcaciones venezolanas se producen en medio del creciente enfrentamiento entre Estados Unidos y Venezuela por el despliegue militar ordenador por Trump en el mar Caribe con intención de combatir el narcotráfico.

La Administración de Trump acusa a Maduro de liderar el denominado Cartel de los Soles, algo que niega el Gobierno de Caracas, y ha ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura del mandatario venezolano. Maduro afirmó este lunes que las relaciones de Venezuela con EEUU están «deshechas», ante lo que considera una «agresión» del país norteamericano, y agregó que el país caribeño está ahora «más preparada» si tocara una «lucha armada»