Donald Trump ha amenazado a Volodímir Zelenski con ocasionarle «serios problemas» en el caso de que se retire del acuerdo sobre tierras raras, algo que el dirigente de Ucrania está «intentando», según el presidente de Estados Unidos (EEUU). Trump ansía la firma de ese acuerdo por el que EEUU se beneficiaría de los recursos minerales ucranianos sin explotar, entre ellos gas y petróleo.

«Hicimos un acuerdo sobre tierras raras y ahora dice ‘quiero renegociarlo’. Quiere ser miembro de la OTAN. Pues bien, nunca iba a serlo y lo sabe, así que ahora busca renegociar el acuerdo», ha explicado el republicano durante un vuelo en el Air Force One con periodistas: «Veo que está intentando retirarse del acuerdo sobre tierras raras y, si lo hace, tendrá problemas», ha subrayado sobre la negociación que mantienen Washington y Kiev.

La Casa Blanca envió este fin de semana a Zelenski un nuevo borrador del acuerdo que, según el ucraniano, era «completamente diferente». Zelenski asegura que la Administración de Trump había incluido cláusulas que habían sido rechazadas ya. Por eso, prosiguió, quería analizarlo con calma, dado que «no se puede aceptar nada que pueda amenazar la adhesión de Ucrania a la Unión Europea».

El diálogo entre EEUU y Ucrania se interrumpió tras la bronca de Trump a Zelenski en el Despacho Oval, frente a todos los medios de comunicación nacionales e internacionales, después de la cual lo echó de la Casa Blanca. Zelenski había viajado al país norteamericano con la intención de cerrar el acuerdo para garantizarse la continuación de la ayuda militar de Trump a cambio de ceder la explotación. Días después, las delegaciones se volvieron a sentar a la mesa.

Precisamente sobre esta materia se ha pronunciado Rusia en las últimas horas, cuando ha confirmado que han iniciado conversaciones con la Administración de Trump sobre la explotación conjunta de dichos yacimientos. Desde el Kremlin se ha informado de que algunas empresas ya han mostrado interés en participar en estos proyectos.

«Las tierras raras son un área importante de cooperación y, por supuesto, hemos iniciado conversaciones sobre diversos metales de tierras raras y proyectos en Rusia», reveló el director del Fondo Ruso de Inversión Directa (RFIP), Kirill Dimitriev.

Por su parte, también este fin de semana Trump dijo estar «muy enfadado y cabreado» con Putin por pedir un protectorado global para sustituir a Zelenski, sobre el que sugirió que no es un gobernante legítimo.

Unfortunately, today has already brought more Russian strikes and shelling. Cherkasy region — attacked by drones. Kherson region — artillery and drone-dropped explosives on ordinary buildings and civilians. Donetsk region — guided aerial bombs, drones, artillery. Zaporizhzhia —… pic.twitter.com/Ocvv6AdXD7

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 30, 2025