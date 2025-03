Trump dice estar «muy enfadado» y «cabreado» con Putin y le amenaza con aranceles si termina la guerra

Donald Trump ha reconocido estar «muy enfadado» y «cabreado» con Vladímir Putin por las declaraciones del ruso sobre el presidente de Ucrania Volodímir Zelenski, en las que pidió un protectorado global en sustitución del ucraniano y sugirió que no es un gobernante legítimo. Trump tiene previsto hablar con Putin la semana que viene que empieza el lunes 31 de marzo. También, Trump ha amenazado con aranceles a Rusia si no termina con la guerra y a Irán en caso de que no acceda a un nuevo acuerdo nuclear. Además, ha manifestado que los gravámenes son permanentes.

El presidente ha amenazado durante una entrevista telefónica este domingo con imponer un nuevo arancel a Rusia si es culpable de retrasar el fin «del derramamiento de sangre». «Si Rusia y yo no somos capaces de llegar a un acuerdo para detener el derramamiento de sangre en Ucrania, y si creo que fue culpa de Rusia -que podría no serlo-, pero si creo que fue culpa de Rusia, voy a poner aranceles secundarios sobre el petróleo, sobre todo el petróleo que sale de Rusia». «Eso sería que si compras petróleo de Rusia, no puedes hacer negocios en Estados Unidos», ha explicado Trump. «Habrá un arancel del 25% sobre todo el petróleo, un arancel de 25 a 50 puntos sobre todo el petróleo», ha destacado Trump.

Sin embargo, Trump también ha reiterado que tiene «una muy buena relación» con Putin y que «la ira se disipará rápidamente… si hace lo correcto».

El ex presidente Joe Biden prohibió las importaciones de petróleo ruso poco después de que Rusia invadiera Ucrania en febrero de 2022. Desde entonces, la cantidad de petróleo ruso importado a Estados Unidos ha caído en picado, con sólo 10.000 barriles de crudo y productos petrolíferos rusos importados a Estados Unidos en 2023, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos.

Durante la entrevista por teléfono este domingo a NBC News, Trump ha recordado que «aranceles son permanentes». Algunos de los principales importadores de productos petrolíferos rusos son China, Turquía, Brasil e India. Si Trump utiliza la misma definición de aranceles secundarios que ha utilizado con Venezuela, estos países podrían estar entre los que vean un impacto de los aranceles secundarios.

Trump ha hecho del fin de la guerra en Ucrania una de sus principales promesas en política exterior durante la campaña electoral de 2024.

Moscú rechazó previamente una tregua completa de 30 días acordada por Estados Unidos y Ucrania en Yeda el pasado 11 de marzo, a menos que incluyera condiciones que socavaran la capacidad de Ucrania para defenderse, incluido el cese total de la ayuda militar extranjera.

Después de que Estados Unidos mediara en un alto el fuego parcial en marzo, Rusia no ha hecho más que intensificar sus ataques contra Ucrania, incluido el ataque deliberado contra un hospital militar en Járkov este domingo 30 de marzo.

Trump ha planteado medidas como sanciones adicionales y aranceles a Rusia. En cambio, Trump no ha tomado hasta ahora medidas concretas para presionar a Moscú, que muestra poca intención de detenerse en el campo de batalla.

En su lugar, el presidente ha centrado en gran medida su influencia en Ucrania y Zelenski. Ya cortó una vez la ayuda militar estadounidense y el intercambio de inteligencia con la intención de presionar a Kiev para firmar diferentes versiones de un acuerdo de explotación de tierras raras de Ucrania.