Mark Rutte advierte a España: «La diferencia de un misil ruso contra Varsovia o Madrid es de 10 minutos»

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha sido muy tajante en su última advertencia a España sobre la inversión en Defensa y ha recordado que «la diferencia entre Varsovia y Madrid», respecto a un ataque ruso, «es sólo de 10 minutos».

Durante un coloquio celebrado en el centro universitario Warsaw School of Economics este miércoles, Rutte recordó que no sólo los aliados del flanco oriental de la OTAN corren peligro ante un ataque ruso, porque «con la última tecnología de misiles de Rusia, la diferencia de un ataque contra Varsovia o un ataque en Madrid son diez minutos».

«Así que todos estamos en el flanco oriental: Amsterdam está en el flanco este, Londres está en el flanco este, incluso Washington está en el flanco este», agregó al respecto.

Así, el secretario general de la OTAN afirmó que España, entre otros países europeos, aspiran a alcanzar este verano el requisito de la alianza atlántica de invertir el equivalente al 2% del Producto Interior Bruto (PIB) en Defensa. Ello, tras la llegada de Donald Trump al Gobierno estadounidense y su giro político respecto a la invasión de Ucrania.

«Sí, hay algunos países que todavía no han alcanzado el 2 % (de gasto). Me gustaría poder decir que desde que asumí el cargo (de secretario general) el 1 de octubre las cosas empezaron a cambiar. Pero eso no es cierto, algo ocurrió el 20 de enero en Estados Unidos y mirad lo que ha pasado a continuación», indicó

«Bélgica ha dicho que quiere llegar al 2 % hasta el verano. España ahora está diciendo que quiere llegar al 2 % este verano», subrayó Rutte.

Sin embargo, desde España han corregido a Mark Rutte advirtiendo de que si bien están «trabajando por llegar al compromiso del 2 % lo antes posible», aún no se ha alcanzado «ningún compromiso concreto». «Aún estamos en ello. Cuando haya algo lo trasladaremos a la opinión pública», manifestaron al respecto fuentes del Gobierno de Pedro Sánchez.

La inversión de otros países

El secretario general de la OTAN señaló a continuación que también otros países, como Portugal e Italia, están siendo escenario de este tipo de debates y que él les está pidiendo alcanzar la marca del 2 % hasta el verano. El objetivo es poder superar este límite «de forma considerable» de modo colectivo, ya que es necesario «gastar mucho, mucho más que el 2 %», apuntaló

Rutte subrayó también que «no es Estados Unidos quien obliga a los europeos a gastar más en su defensa, sino que es Rusia», que provocó el actual escenario de inseguridad con su «inconsciente ataque» contra Ucrania en 2022.

En referencia a las exigencias de Washington de que sus aliados de la OTAN incrementen su inversión en Defensa, Rutte aseguró que «Europa debe ser consciente de que el Tío Sam la apoya, pero Washington también debe saber que los aliados de la OTAN están a la altura de la tarea; es lo justo».