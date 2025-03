Los socios de Sánchez le dan la espalda para el rearme y el PP exige un pacto de Estado para salvarle

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha podido constatar este miércoles en el Congreso de los Diputados la falta de apoyos parlamentarios para afrontar con garantías el plan de la Unión Europea de aumentar el gasto militar -el también llamado rearme- en la actual coyuntura geopolítica. Sus socios, por un lado, le han advertido de que «más gasto militar no equivale a más seguridad», enarbolando además un discurso anti-OTAN. Mientras que el PP de Alberto Núñez Feijóo le ha exigido un pacto de Estado en Defensa y le ha retado a presentar ya los Presupuestos Generales del Estado.

El jefe de la oposición ha planteado a Sánchez que «las dos únicas salidas dignas que le quedan: someterse a las Cortes o a las urnas», ha señalado Feijóo, instando al secretario general del PSOE a convocar elecciones anticipadas debido a su extrema debilidad parlamentaria. «Usted no sabe nada de su plan de defensa, pero tiene claro que el PP debe decir que sí a todo. Será una broma, ¿no?», le ha espetado el líder popular.

Por su parte, el inquilino de la Moncloa ha replicado a Feijóo con mofas e insultos hacia él mismo y hacia la bancada del Grupo Popular, pese a que el líder socialista, sin el apoyo de sus aliados, queda a expensas del PP, formación mayoritaria de la Cámara, para poder sacar adelante partidas en materia de inversión militar.

No obstante, el debate parlamentario de este miércoles ha evidenciado que Sánchez no piensa someter a las Cortes el incremento del gasto en Defensa. Es más, ha alejado la opción de hacerlo en unas nuevas cuentas, pese a que Feijóo le ha exigido que dicho aumento militar sea el «primer punto» de unos nuevos Presupuestos. «Si nos da tiempo este año, presentaremos Presupuestos, si no, nos pondremos a negociar los de 2026», ha señalado Sánchez.

En su intervención inicial, el jefe del Ejecutivo se escondió tras la Unión Europea para no revelar si presentará este año unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) con más gasto militar. En concreto, manifestó que su gabinete todavía está pendiente de los «mecanismos de financiación» que ofrezca la UE para sostener un incremento de la inversión militar.

«Estos mecanismos de financiación se van a concretar a lo largo de las próximas semanas, y sólo entonces podremos precisar cuál será la senda estatal de inversión para alcanzar el 2% del PIB», señaló en su comparecencia en el Pleno del Congreso para informar del último Consejo Europeo.

El líder socialista se refirió a diversas fórmulas planteadas por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, como «préstamos de la UE, activar la cláusula de escape para flexibilizar el déficit público durante unos años, o la utilización del banco europeo de inversiones», entre otros mecanismos. Con todo, él apostó por un «sistema de transferencias como el de los fondos comunitarios Next Generation (Covid)». No obstante, Sánchez insistió de cara a sus socios que cualquier aumento de la inversión en Defensa será «sin tocar un céntimo de gasto social».

Contra Trump y la OTAN

En cuanto a los aliados de Sánchez, la portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Martínez, ha señalado a su socio en el Ejecutivo bipartito que reducir la seguridad a una «carrera de gasto armamentístico» en Europa sería un «error histórico». Además, la colaboradora de la vicepresidenta Yolanda Díaz ha cargado contra el Gobierno estadounidense de Donald Trump y contra la OTAN, que ha definido como un «zombi».

Desde ERC, su portavoz, Gabriel Rufián, ha reclamado «no más gastar más sino mejor» en Defensa, y ha instado a Sánchez a presentar los Presupuestos y a «dejar de hablar primero con Junts». Por su parte, la formación de Carles Puigdemont ha reclamado al jefe del Ejecutivo que «la implicación de Cataluña en la nueva arquitectura de seguridad europea revierta en progreso para sus ciudadanos».

Asimismo, el PNV ha pedido a Sánchez «concreción» y más «voluntad» para acordar el gasto en Defensa, mientras que Bildu ha avisado al presidente de que «el rearme no es una opción». El BNG también ha criticado que el plan de la UE «pone en peligro la estabilidad mundial e implica recortes en el bienestar de la ciudadanía europea para alimentar la industria armamentística».

Además, la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, lamentó que «seguimos sin conocer cuándo, cuánto, cómo y de dónde va a salir» el incremento del gasto en Defensa. Y la ex ministra de Derechos Sociales y Agenda 2023 y actual secretaria general de Podemos, Ione Belarra, acusó al inquilino de la Moncloa de haberse convertido en un «auténtico señor de la guerra». En la réplica, Sánchez ha señalado que su intención es seguir negociando con todos los grupos parlamentarios, excepto con Vox, cuyo líder, Santiago Abascal, le ha pedido que devuelva el dinero que su partido se ha gastado en «putas, coca y saunas».