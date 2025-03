Zelenski intenta rebajar la tensión con Trump pero subraya que «un alto el fuego no funcionará con Putin»

Volodimir Zelenski se ha pronunciado este sábado tras la inédita discusión con Donald Trump de la que todo el mundo habla, y lo ha hecho para mostrarse «agradecido» con Estados Unidos, pero matizando que «nadie quiere la paz más que Ucrania». El presidente ucraniano busca así restar tensión a la relación entre ambos países en un momento en el que EEUU interviene como mediador para llegar a un acuerdo con Putin y poner fin a la guerra con Rusia.

El pueblo ucraniano se ha mostrado indignado ante la bronca de Trump a Zelenski en el Despacho Oval, y han tildado de «humillación» la situación a la que el líder republicano y el vicepresidente Vance expusieron al ucraniano, al que llegaron a acusar de desagradecido y de «jugar con la tercera guerra mundial». En la sala, además de todos los medios de comunicación, estaba presente también la embajadora de Ucrania, a la que las cámaras captaron con la cara descompuesta, atónita ante la escena.

Zelenski ha declarado este sábado que «la ayuda de Estados Unidos ha sido vital para ayudar [a Ucrania] a sobrevivir». «Quiero reconocerlo», ha dicho. Además, ha aclarado que, «a pesar del difícil diálogo», Estados Unidos y Ucrania siguen «siendo socios estratégicos», aunque deben «ser honestos y directos» entre ellos «para comprender verdaderamente los objetivos compartidos».

Asimismo, ha subrayado que para Ucrania «es crucial contar con el apoyo de Trump»: «Trump quiere poner fin a la guerra, pero nadie quiere la paz más que nosotros. Somos nosotros los que estamos viviendo esta guerra en Ucrania. Es una lucha por nuestra libertad, por nuestra propia supervivencia».

En ese momento, Zelenski ha citado al ex presidente republicano Ronald Reagan, que devolvió el orgullo a Estados Unidos tras alcanzar la Casa Blanca en un momento de hartazgo de los estadounidenses: «Como dijo una vez el presidente Reagan, la paz no es sólo la ausencia de guerra. Estamos hablando de una paz justa y duradera, de libertad, justicia y Derechos Humanos para todos».

A ello ha añadido que «un alto el fuego no funcionará con Putin», dado que el Kremlin «ha violado ceses del fuego 25 veces en los últimos 10 años», por lo que «una paz verdadera es la única solución a la guerra de Ucrania». Cuando habla de 10 años, el presidente ucraniano enmarca esos ceses en el periodo comprendido desde los planes anexionistas de Putin con Crimea hasta ahora.

Tras ello, Zelenski se ha mostrado dispuesto «a firmar el acuerdo sobre los minerales», lo que entiende como «el primer paso hacia las garantías de seguridad», aunque es a su vez «insuficiente». «Necesitamos algo más», ha expresado. «Un alto el fuego sin garantías de seguridad es peligroso para Ucrania. Llevamos tres años luchando y el pueblo ucraniano necesita saber que Estados Unidos está de nuestro lado», ha valorado Zelenski.

Su discurso ha continuado indicando que no puede «cambiar la postura de Ucrania respecto de Rusia» porque «Rusia es el enemigo y esa es la realidad a la que nos enfrentamos»: «Los rusos nos están matando». Además, para que la paz sea justa y duradera, Ucrania debe «ser fuerte en la mesa de negociaciones y tener garantías de seguridad», es decir, «con un ejército fuerte» y con el apoyo de sus socios.

El hecho de que Zelenski quiere la paz queda respaldado por su visita a Estados Unidos, ha indicado. «Queremos la paz. Por eso vine a Estados Unidos y visité al presidente Trump. Nuestra situación es difícil, pero no podemos simplemente dejar de luchar y no tener garantías de que Putin no regresará mañana».

Poner fin a la guerra, prosigue Zelenski, «será difícil sin el apoyo de Estados Unidos», pero Ucrania no puede «perder su voluntad, su libertad ni a su pueblo». «Hemos visto cómo los rusos llegaron a nuestros hogares y mataron a mucha gente. Nadie quiere otra oleada de ocupación». En ese momento, ha hecho alusión a la dificultad de Ucrania para conseguir formar parte de la OTAN, porque si no pueden «ser aceptados» en la alianza, necesitan «una estructura clara de garantías de seguridad por parte de los aliados en Estados Unidos».

Aun con todo ello, Zelenski ha reconocido que quiere «que Estados Unidos se ponga más de lado» de Ucrania, y ha señalado que Trump se equivoca porque fue Rusia quien «no respetó la integridad territorial» de los ucranianos. «Rusia trajo esta guerra a nuestro territorio y a nuestros hogares (…) Cuando alguien habla de pérdidas, cada vida importa. Rusia trató de borrarnos del mapa. No se trata solo de territorios o números, se trata de vidas reales. Eso es lo que necesitamos que todos entiendan», ha aclarado. El deseo de Zelenski, asegura, coincide con el de «todos los ucranianos», que «quieren oír una postura firme de Estados Unidos de su lado». «Es comprensible que Estados Unidos quiera dialogar con Putin, pero siempre ha hablado de ‘paz a través de la fuerza’. Y juntos podemos tomar medidas enérgicas contra Putin», ha expresado.

Para finalizar, Zelenski también ha tenido un gesto con los ciudadanos estadounidenses, al indicar que la relación con Trump es «más que la de dos líderes». Se trata de «un vínculo histórico y sólido», ya que «el pueblo estadounidense ayudó a salvar» a su pueblo.

En lo que respecta a Europa, que también pasa por un momento de tensión en sus relaciones con Trump, Zelenski ha explicado que «está preparada para hacer frente a las contingencias y ayudar a financiar el ejército ucraniano», pero eso no quita «que Estados Unidos desempeñe un papel en la definición de las garantías de seguridad», para detallar de qué tipo deben ser, de cuánto volumen y cuándo deben darse. «Una vez que se establezcan esas garantías, podremos hablar con Rusia, Europa y Estados Unidos sobre diplomacia. La guerra por sí sola es demasiado larga y no tenemos suficientes armas para expulsarlos por completo», ha sentenciado.

Aunque, dada la acusación de Vance en el Despacho Oval, ha insistido en desmentir que sea un desagradecido: «Estamos muy agradecidos a Estados Unidos por todo el apoyo. Estoy agradecido al presidente Trump, al Congreso por su apoyo bipartidista y al pueblo estadounidense. Los ucranianos siempre han apreciado este apoyo, especialmente durante estos tres años de invasión a gran escala».

America’s help has been vital in helping us survive, and I want to acknowledge that. Despite the tough dialogue, we remain strategic partners. But we need to be honest and direct with each other to truly understand our shared goals.

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 1, 2025