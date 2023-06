Tres militares británicos se han desmayado por el calor sofocante durante un desfile militar celebrado este domingo ante el príncipe Guillermo, quien ha reconocido las «difíciles circunstancias» en las que se ha desarrollado el evento.

El príncipe de Gales ha querido agradecer a los militares su resistencia ante las temperaturas de más de 30 grados registradas en Londres durante su revista.

«Gracias enormes a todos los soldados que han participado esta mañana bajo el calor. Circunstancias difíciles, pero todos habéis hecho un trabajo muy bueno. Gracias, G.», ha escrito en las redes sociales.

A big thank you to every solider who took part in the Colonel’s Review this morning in the heat. Difficult conditions but you all did a really good job. Thank you. W

