Terremoto en Japón: ascienden a 57 los muertos mientras los bomberos buscan supervivientes

Al menos 57 personas han muerto en el fuerte terremoto en Japón que sacudió el lunes el oeste del país, según han informado las autoridades un día después de la catástrofe, mientras los equipos de bomberos siguen buscando supervivientes entre los escombros de los edificios derrumbados e incendiados.

Entre los muertos hay 24 en Wajima, ciudad de la prefectura de Ishikawa, epicentro costero del seísmo, que provocó alertas de tsunami, amplias evacuaciones y cortes generalizados de electricidad tras sacudir la zona.

En Wajima se declaró un gran incendio tras el seísmo, que registró una magnitud de 7,6 en la escala japonesa de intensidad sísmica. Algunas personas murieron al quedar atrapadas entre los escombros de los edificios destruidos.

